室外拔河／世錦賽公開賽 台灣獲4金1銅

中央社／ 台北2日電
我國拔河代表隊28日晚間搭機出發前往瑞士蘇黎世，參加2023世界室外拔河錦標賽。 圖／中華民國拔河協會提供
我國拔河代表隊28日晚間搭機出發前往瑞士蘇黎世，參加2023世界室外拔河錦標賽。 圖／中華民國拔河協會提供

在瑞士舉行的2023世界室外拔河錦標賽傳回捷報，台灣在8月31日、9月1日公開賽共斬獲4金1銅，接下來重頭戲錦標賽將登場，目標改寫上屆4金1銀1銅成績。

世界室外拔河錦標賽分為公開賽與錦標賽2組，賽事前2天先進行以俱樂部為單位參賽的公開賽，而重頭戲則是以國家組隊的錦標賽，將在9月2日、3日展開。

台灣這次在前2日公開賽，共拿下女生540公斤級、男女混合580公斤級、U23女生500公斤級、U23混合560公斤級金牌，並在青少年560公斤級奪得1面銅牌。

台灣去年在室外拔河世錦賽錦標賽獲得4金1銀1銅，其中單屆4金追平隊史最佳成績。中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬接受中央社記者訪問時表示，期待今年錦標賽能打破上屆成績。

世錦賽 拔河

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