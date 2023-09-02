室外拔河／世錦賽公開賽 台灣獲4金1銅
在瑞士舉行的2023世界室外拔河錦標賽傳回捷報，台灣在8月31日、9月1日公開賽共斬獲4金1銅，接下來重頭戲錦標賽將登場，目標改寫上屆4金1銀1銅成績。
世界室外拔河錦標賽分為公開賽與錦標賽2組，賽事前2天先進行以俱樂部為單位參賽的公開賽，而重頭戲則是以國家組隊的錦標賽，將在9月2日、3日展開。
台灣這次在前2日公開賽，共拿下女生540公斤級、男女混合580公斤級、U23女生500公斤級、U23混合560公斤級金牌，並在青少年560公斤級奪得1面銅牌。
台灣去年在室外拔河世錦賽錦標賽獲得4金1銀1銅，其中單屆4金追平隊史最佳成績。中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬接受中央社記者訪問時表示，期待今年錦標賽能打破上屆成績。
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