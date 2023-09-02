跆拳道／世界大獎賽巴黎站 羅嘉翎8強止步

台灣跆拳道選手羅嘉翎今天在世界跆拳道大獎賽巴黎站女子57公斤級帶傷上陣，在連過2關後，8強賽不敵2屆奧運金牌得主英國名將瓊斯，無緣晉級。

東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎，連2屆參加世界跆拳道錦標賽都鍍銀，今年成都世界大學運動會同樣以銀牌作收，她在迎接9月杭州亞運之前，征戰在法國巴黎舉行的世界跆拳道大獎賽，為亞運進行最後暖身。

儘管羅嘉翎先前經檢查發現左腳疲勞性骨折，但因目前處於爭取奧運積分與備戰亞運關鍵期，因此持續帶傷上陣，今天在世界跆拳道大獎賽女子57公斤級登場，前2輪都以直落2過關，包括首輪擊敗自家人蘇柏亞，次輪更是力挫今年世錦賽金牌得主匈牙利選手馬頓（Luana Marton），完成甜蜜復仇。

羅嘉翎8強賽碰上2屆奧運金牌得主英國名將瓊斯（Jade Jones），雙方前2回合戰成平手後，第3回合瓊斯在倒數14秒靠著內掛搶下3分，原本羅嘉翎在還剩10秒時扳平，但隨後不僅3分遭取消，還被裁判認定有抓人動作，因此奉送對手1分。

羅嘉翎繼續與對手纏鬥，並在比賽末段再度逼平戰局，但在4比4平手情況下，因對手第3回合攻勢涵蓋上端攻擊，因此裁判最終判定由瓊斯獲勝。

教練劉聰達接受中央社記者訪問時表示，第3回合羅嘉翎獲得3分又遭取消是關鍵，他無奈地說，「不然前1場贏世錦賽金牌，是有報仇，我告訴嘉翎8強賽這場要阻止人家報仇，因為嘉翎世錦賽曾贏瓊斯」。

不過，羅嘉翎始終無緣跆拳道大獎賽獎牌，就連劉聰達也找不出原因，他表示：「嘉翎在世錦賽都有辦法拿到銀牌，原本想說她今天有沒有機會突破，站上頒獎台。」

根據巴黎奧運參賽規定，各量級排名前5名者，可取得奧運資格，羅嘉翎目前暫居女子57公斤級第6名。

劉聰達表示，羅嘉翎若這場比賽踢進前3名，評估奧運排名有機會挺進前5名，可惜未能如願，接下來下半年還有不少賽事，將繼續爭取奧運積分。