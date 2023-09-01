桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒陳思羽勇闖混雙決賽

台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今天在WTT阿拉木圖挑戰賽都是1日3戰，晚間在混雙4強賽上陣，以3比1逆轉擊退中國組合向鵬與劉煒珊，闖進決賽，距離2連霸，只差1勝。

世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽在哈薩克舉行，尋求混雙項目衛冕的林昀儒與陳思羽，目前世界排名第5，中午先在8強賽登場，以3比0橫掃韓國組合朴燦赫與尹孝彬，挺進4強賽。

2人隨後分頭作戰，林昀儒男單16強賽以3比1擊退日本好手及川瑞基，搶下8強入場券，而陳思羽與黃怡樺女雙8強賽以0比3落敗，無緣晉級。

林昀儒與陳思羽晚間在混雙4強賽再度合體，面對今年6月曾在拉哥斯挑戰賽奪冠的中國組合向鵬與劉煒珊，台灣組合在以9比11丟掉首局後，次局以5比0開局，隨後穩紮穩打，以11比6扳平戰局。

台灣組合第3局乘勝追擊，以11比7搶下後，第4局一口氣拉出7比1攻勢，並以11比6迎接勝利，收下本季第2張決賽門票。

林昀儒與陳思羽將尋求繼6月突尼斯挑戰賽以來，本季合拍的第2冠，決賽對手將是韓國組合朱芊曦與趙大成、法國組合李布隆（Alexis Lebrun）與袁嘉楠之間勝方。