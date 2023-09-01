快訊

哭求交保失敗！im.B吸金案情侶檔再押3月 帳房3名幫助犯裁定交保

美股盤前重點／美就業報告提高9月暫停升息機率 羅比尼示警全球股市

賺翻了！三大退休基金今年大賺7,657億元 光7月進帳1,854億元

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒陳思羽勇闖混雙決賽

中央社／ 台北1日電

台灣桌球一哥林昀儒陳思羽今天在WTT阿拉木圖挑戰賽都是1日3戰，晚間在混雙4強賽上陣，以3比1逆轉擊退中國組合向鵬與劉煒珊，闖進決賽，距離2連霸，只差1勝。

世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽在哈薩克舉行，尋求混雙項目衛冕的林昀儒與陳思羽，目前世界排名第5，中午先在8強賽登場，以3比0橫掃韓國組合朴燦赫與尹孝彬，挺進4強賽。

2人隨後分頭作戰，林昀儒男單16強賽以3比1擊退日本好手及川瑞基，搶下8強入場券，而陳思羽與黃怡樺女雙8強賽以0比3落敗，無緣晉級。

林昀儒與陳思羽晚間在混雙4強賽再度合體，面對今年6月曾在拉哥斯挑戰賽奪冠的中國組合向鵬與劉煒珊，台灣組合在以9比11丟掉首局後，次局以5比0開局，隨後穩紮穩打，以11比6扳平戰局。

台灣組合第3局乘勝追擊，以11比7搶下後，第4局一口氣拉出7比1攻勢，並以11比6迎接勝利，收下本季第2張決賽門票。

林昀儒與陳思羽將尋求繼6月突尼斯挑戰賽以來，本季合拍的第2冠，決賽對手將是韓國組合朱芊曦與趙大成、法國組合李布隆（Alexis Lebrun）與袁嘉楠之間勝方。

林昀儒 陳思羽 桌球

延伸閱讀

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒擊退日本選手晉男單8強

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒、陳思羽晉級混雙4強

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒晉級男單16強

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒陳思羽混雙晉級8強

相關新聞

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒擊退日本選手晉男單8強

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT阿拉木圖挑戰賽男單16強，挺過首局先失亂流、演出逆轉秀，以3比1擊敗日本T聯賽木下東京俱樂...

足球／梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

梅西狂熱短期看來沒有消退的跡象。根據售票網站TickPick，梅西領軍的邁阿密國際9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部的...

斯卡羅越野健行10月21登場 邀民眾穿相關歷史服裝參與

公視《斯卡羅 SEQALU》熱播引發全民對於恆春半島豐富悠久「人文歷史」與對美麗山海「自然地理」的嚮往，去年屏東縣政府與...

綠茵瞭望／轉會窗兩大趨勢 雙後腰高價驚奇霸榜

歐洲主要聯賽夏季轉會窗9月1日關閉，今年的有兩大趨勢，首先是沙烏地阿拉伯聯賽大筆一揮，創下多筆鉅額交易；其次是中場球員，...

足球／西班牙足協主席強吻球員 FIFA主席：絕不該發生

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾今天表示，西班牙足協主席盧比亞雷斯嘴對嘴親吻該國球星艾爾莫索一事，「是絕對不應該發生...

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒、陳思羽晉級混雙4強

台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今天在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙8強賽，以3比0橫掃韓國組合朴燦赫與尹孝彬，闖進4強，兩人接下來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦