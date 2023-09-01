桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒擊退日本選手晉男單8強

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT阿拉木圖挑戰賽男單16強，挺過首局先失亂流、演出逆轉秀，以3比1擊敗日本T聯賽木下東京俱樂部隊友及川瑞基，搶下8強入場券。

世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽在哈薩克舉行，林昀儒本週雙線作戰，稍早混雙與陳思羽攜手闖進4強。

世界排名第9的林昀儒男單16強遭遇到排名第57的日本好手及川瑞基，由於兩人都是效力於日本T聯賽的木下東京，因此不算太陌生。

首局戰況膠著，林昀儒錯失8比6領先機會，讓對手連得4分超前，首局先以9比11讓出。

林昀儒次局找回節奏，開局就取得5比0領先，並以11比2扳回一城，隨後再以11比8搶下第3局，率先「聽牌」。

後來居上的林昀儒越戰越勇，第4局沒給對手太多機會，再以11比4霸氣「關門」，順利拿下勝利。

林昀儒男單闖進8強後，接下來將與克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar）與瑞典選手卡森（KristianKarlsson）之間的勝方交手。