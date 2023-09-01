斯卡羅越野健行10月21登場 邀民眾穿相關歷史服裝參與

公視《斯卡羅 SEQALU》熱播引發全民對於恆春半島豐富悠久「人文歷史」與對美麗山海「自然地理」的嚮往，去年屏東縣政府與公共電視合作舉辦第一屆「斯卡羅健行越野跑」打造出好口碑，今年也將於10月21、22日舉行第二屆「2023斯卡羅越野健行趣」活動，希望讓跑者體驗斯卡羅勇士奔馳在瑯嶠的山林原野。

今年活動會場將設置在最有歷史風情的「恆春古城東門」，有休閒的「健行6公里」與充滿挑戰的「越野跑14公里」，並邀請到「金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎」 的「斯卡羅公主」程苡雅擔任代言人，在終點迎接勇士們歸來。

這次斯卡羅越野健行趣路線從恆春東門廣場出發，健行組會經過終日有火焰的「出火特別景觀區」，此地抑是當初締結「南岬之盟」之地；接著前往恆春八景之一的赤牛嶺，能鳥瞰整個恆春半島。

越野跑組除了具有健行路線的特色，更結合丘陵與山徑的地貌，一路往斯卡羅的聖山「大尖山」前行，並經過瑯嶠十八社四大領導部落之一「龍鑾社」(今南灣) ，非常適合初次嘗試越野跑的朋友來挑戰。

為了讓民眾更能感受古代恆春瑯嶠地區的多元族群融合，主辦單位特別設立「瑯嶠歷史造型獎」，鼓勵參加健行組和越野跑民眾於賽事當日穿著相關歷史服裝，如斯卡羅勇士、客家農夫、閩南商人、清代官兵等，活動結束後將舉行活動票選，按讚數最高票可獲得 「墾丁福華渡假飯店」住宿券乙張。本活動更開放學生族群使用「青春動滋券」，並有機會免費參加有「東方夏威夷馬拉松」之稱的「2023日本航空墾丁國際馬拉松」。