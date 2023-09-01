桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒、陳思羽晉級混雙4強

台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今天在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙8強賽，以3比0橫掃韓國組合朴燦赫與尹孝彬，闖進4強，兩人接下來將在男單、女雙分頭出擊，爭取晉級門票。

林昀儒與陳思羽去年9月世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽首度合拍，以4連勝抱走冠軍，兩人目前混雙世界排名第5，期待今年重返哈薩克能複製同樣劇本、完成衛冕。

林昀儒與陳思羽首輪以3比1擊退羅馬尼亞組合，8強迎戰韓國組合朴燦赫（Park Chan-Hyeok）與尹孝彬（Yoon Hyobin），台灣組合首局在4比4平手時，以一波4比0攻勢拉開差距，以11比6先下一城。

台灣組合次局遭遇亂流，所幸在8比9落後時，及時穩住陣腳連搶4分，以11比9再拿下1局。

台灣組合第3局先以3比1領先，因林昀儒招牌反手擰連續發生失誤，讓對手趁機超前，台灣組合頂住壓力，以7比1攻勢關門，以11比6贏得勝利。

林昀儒與陳思羽收下4強門票後，下一戰將迎戰中國組合向鵬與劉煒珊。

混雙8強賽結束後，林昀儒、陳思羽各自回到男單、女雙賽場，林昀儒16強賽將迎戰日本選手及川瑞基，而陳思羽將在女雙8強賽與黃怡樺合體出擊。