快訊

侯友宜見面破冰換來郭台銘突襲參選 整合咖啡只剩苦澀

陸醫療反腐逮上萬人 罕見抓退休諸侯預告政治風暴將至

海葵轉中颱！新北堤外停車場晚上7時起只出不進

PLG／攻城獅開啟4項國際交流 將邀球迷前往新加坡參賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅隊今日出發廈門參加「廈門職業籃球邀請賽」。圖／新竹攻城獅隊提供
攻城獅隊今日出發廈門參加「廈門職業籃球邀請賽」。圖／新竹攻城獅隊提供

近年來亞洲各國職業籃球隊交流頻率大增，除了EASL東亞超級聯賽、ABL東南亞職業籃球聯賽外，各國隊伍移地訓練與友誼賽交流的情況也較疫情前活絡許多，今年攻城獅球團於休賽季與兩支職業籃球隊交流，分別是日本青森熱力職業籃球隊與日本琉球黃金國王職業籃球隊，也將分別造訪廈門與新加坡參加交流賽。

攻城獅今天出發廈門參加「廈門職業籃球邀請賽」，參賽隊伍包含CBA南京同曦大聖籃球俱樂部、EASL灣區翼龍隊、PLG新北國王等隊伍，總經理張樹人說：「近幾年亞洲籃球的交流已漸漸朝向『區域籃球』發展，鄰近國家的職業籃球隊更有機會參加區域錦標賽切磋，未來的市場將不僅限於台灣，或許有機會拓展至亞洲。」

攻城獅球團於今年7月已與日本職籃B.LEAGUE青森熱力締結為姐妹隊，青森熱力球團也預計於新賽季開幕戰來訪攻城獅主場，除了職業隊伍交流外，攻城獅青少年籃球隊也在今年7月造訪日本職籃B.LEAGUE琉球黃金國王隊主場「沖繩體育館」，在琉球黃金國王的精心安排下參與主場館導覽，與琉球黃金國王學院U15、U18代表隊進行三場友誼賽，除了小球員收穫滿滿外，攻城獅幕後團隊也從中習得寶貴經驗。

此外，攻城獅也將參加「2023 FIBA洲際盃新加坡表演賽」，日期為9月22日至9月25日，攻城獅球團針對此次國際交流推出四天三夜球迷隨行團方案，分別是VIP獅王團、獅迷同行團。方案內容包含來回機票、機場接駁、三夜飯店住宿、四次飯店早餐、歡迎晚宴、每人一張表演賽門票與洲際盃決賽門票、紀念款雙獅瑞迪、限量應援T-shirt。VIP獅王團成員將與攻城獅球員同住五星級飯店，並搭乘長榮航空商務艙，總費用為6萬5000元；獅迷同行團成員將入住四星級飯店，搭乘長榮航空經濟艙，總費用為3萬8599元。目前兩團限量名額皆已接近完售，還在猶豫的獅紫軍千萬別錯過。

新加坡體育局於休賽季邀約新竹攻城獅球團洽談跨國交流合作，期盼能借鏡攻城獅於新竹屬地主義經營的成果，提升「籃球運動」在新加坡的普及程度。本次攻城獅除了參與FIBA洲際盃表演賽外，也會在新加坡展開一系列在地活動。攻城獅吉祥物瑞迪攜手七位慕獅女孩霖霖、小映、侯芳、小U、闕闕、璇璇、玫瑰與獅紫軍們一同展開獅城探險之旅。

攻城獅 新北國王 PLG

延伸閱讀

男籃世界盃／比江島慎如真人版三井壽！FIBA：灌籃高手續集

台廠星國能源市場傳捷報 起而行預計五年創造5億營業額

台中首家米其林3星！ JL Studio新加坡料理開業6年首奪

獲勝者將前往新加坡！第十二屆Subaru Car Challenge「堅手到底—耐力手拉松」落幕

相關新聞

PLG／攻城獅開啟4項國際交流 將邀球迷前往新加坡參賽

近年來亞洲各國職業籃球隊交流頻率大增，除了EASL東亞超級聯賽、ABL東南亞職業籃球聯賽外，各國隊伍移地訓練與友誼賽交流...

PLG／SBL得分、籃板雙冠王回鍋 布依德重披夢想家戰袍

福爾摩沙夢想家球團在日前宣布新賽季前兩位洋將為吉爾貝克（Brandon Gilbeck）與新面孔貝札尼什維利（Giorg...

T1聯盟／曾攜手顏行書奪冠 周俊三擔任台啤雲豹顧問 

台啤雲豹職業籃球隊今天宣佈，由SBL超級籃球聯賽台灣啤酒籃球隊教練周俊三擔任球團顧問，負責球隊建議整合和比賽臨場監督，並...

PLG／要林秉聖明報到 攻城獅預告採取法律行動

職籃球星「大聖」林秉聖合約風波還沒落幕，上周T1聯盟新球隊台新戰神隊宣布林秉聖在本土陣容中，今天PLG新竹攻城獅隊再發聲...

T1聯盟／職籃首位女教練 馬怡鴻離開獵鷹

台南台鋼獵鷹今天宣布與助理教練「馬姊」馬怡鴻雙方同意合約結束、不再續約，不過球團透露，未來將會保留馬怡鴻與台鋼繼續合作的...

PLG／應對雙聯盟賽事 富邦勇士宣布簽第四洋將石門

PG台北富邦勇士上賽季的三位洋將全數歸位後，團隊戰力再補強，球團今天宣布與來自美國的七呎中鋒石門（Stephen Zim...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦