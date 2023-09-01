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美網／不敵男單第16名諾里 許育修第2輪止步仍創紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
許育修在美網男單第二輪賽事遭遇世界排名第16名的英國好手諾里直落三。 法新社
許育修在美網男單第二輪賽事遭遇世界排名第16名的英國好手諾里直落三。 法新社

在拿下生涯首場大滿貫會內賽勝利後，我國網球好手許育修今天在美網男單第二輪賽事遭遇世界排名第16名的英國好手諾里（Cameron Norrie），最終在苦戰2小時28分後，以5：7、4：6、4：6直落三敗下陣來。

世界男單排名第237名的許育修，今年初才在澳網初嚐大滿貫會內賽滋味，日前還代表我國在成都世大運獨攬3金，轉戰美網賽場後又在會外賽拉出一波3連勝，搶下個人生涯第二張大滿貫會內賽門票，也是我國史上第5位打進美網男單會內賽的球員。

而在首輪擊敗世界排名78的澳洲好手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）改寫生涯紀錄後，許育修今天凌晨在男單第二輪賽事則是碰上28歲的英國名將諾里，他去年在美網挺進到16強賽，創下個人生涯最佳紀錄。

面對強敵的挑戰，許育修在本場比賽仍是展現極佳韌性，在首盤首局就化解對手的破發點，而第10局許育修甚至取得3個盤末點機會，但都未能拿下，最終在第11局遭到破發後，以5：7讓出首盤。

第二盤諾里延續攻勢打破了許育修前3個發球局，儘管許育修也在第4、8局回破發，但仍是以4：6讓對手搶先聽牌，第三盤許育修在開盤就遭到破發的情況下，儘管一度扳平，但最終仍是以4：6敗下陣來，結束這次美網男單之旅。

儘管無緣更進一步，不過許育修今年仍是追平盧彥勳、王宇佐，成為我國第三位在美網男單會內賽取勝的球員，且在賺進70分積分的情況下，下周世界排名將有望衝到180名內，將取代吳東霖成為我國新男單一哥。

世界排名第16名的英國好手諾里。 美聯社
世界排名第16名的英國好手諾里。 美聯社
許育修在美網男單第二輪賽事遭遇世界排名第16名的英國好手諾里直落三。 法新社
許育修在美網男單第二輪賽事遭遇世界排名第16名的英國好手諾里直落三。 法新社

許育修 美網 吳東霖

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