排球／9.2萬人擠爆大學女排比賽 打破女子體育賽事觀眾紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
林肯紀念體育場湧入9.2萬人進場。 路透
林肯紀念體育場湧入9.2萬人進場。 路透

美國NCAA女子排球比賽今天湧入9萬2003名觀眾進場，創女子體育賽事最多進場人數世界紀錄，現場觀眾身穿紅色衣服支持，人山人海畫面十分壯觀。

NCAA排球比賽如果在室內舉辦，大約只能容納2萬名觀眾，內布拉斯加大學林肯分校本周將比賽移師到戶外，在林肯紀念體育場（Memorial Stadium）舉辦2場球賽及1場音樂會。該球場原本是美式足球場，容納人數約8萬5000人，由於排球場地比美式足球小，校方將多出來區域增設座位。

9萬2003名觀眾不僅創下該場地歷史新高。過去女子體育上座人數最高的賽事是2022年歐冠女足聯賽4強，當時由巴塞隆納交手狼堡，9萬1648名現場觀眾進場。

內布拉斯加大學林肯分校女排是NCAA常勝軍，曾5度奪下全國冠軍，自2001年以來，該校女排連306場例行賽門票售罄，NCAA女排觀眾人數歷史前十名中，有8場都和該校有關。

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