舉重／世錦賽中華隊9月1日出發 郭婞淳首度C組登場

2023年舉重世界錦標賽將於9月4日在沙烏地阿拉伯首都利雅德登場，中華舉重代表隊將於明天出發，而「舉重女神」郭婞淳首度被排在C組出賽，她笑說：「好像也是生涯初體驗。」

參加世錦賽的中華舉重代表隊共15名選手，包括名將郭婞淳。只不過她這次報名的參賽成績210公斤，被大會直接分配到C組，預計台灣時間9月7日晚間18時30分登場。郭婞淳笑說：「這應該是我第一次參賽被分配到C組。」

郭婞淳身為女子舉重59公斤級抓舉、挺舉、總和世界紀錄保持人，從11年前開始參加成年等級賽事時，向來都是A組（實力最佳）選手，只不過還有腰傷纏身的郭婞淳，這次在世錦賽選擇輕鬆應戰。

郭婞淳的教練林敬能在接受中央社訪問時說：「婞淳生涯在世錦賽已經拿過10面金牌（抓舉、挺舉、總和），今年我們的重點目標還是比較放在亞運，加上她現在也還有傷在身，所以世錦賽我們就是先感受一下比賽的氛圍。」

林敬能透露，過去這段時間郭婞淳的練習成績大概都在抓舉95公斤、挺舉125公斤左右，就讓她慢慢調整狀態備戰亞運。

除了郭婞淳之外，今年有入選亞運國手的林呈璟將在世錦賽女子49公斤A組出賽、羅楹湲在女子87公斤級A組出賽、陳玟卉在女子71公斤級C組出賽、小將陳冠伶則在女子55公斤級A組出賽。

依照國際舉重總會（IWF）規定，要透過資格排名參加巴黎奧運的選手，「必須」要參加2023年世界錦標賽、2024年4月在泰國普吉島的舉重世界盃。

另外，以下系列賽事必須至少選擇3場參加，包括「2022年世錦賽」、「2023年洲際錦標賽（或洲際運動會）」、「2023年世界舉重總會第1級大獎賽」、「2023年世界舉重總會第2級大獎賽」、「2024年洲際錦標賽」。