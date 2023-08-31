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足球／男足9月8日迎戰菲律賓 王麟祥拜訪菲駐台代表處

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華足協理事長王麟祥（左）與菲律賓駐台代表處副代表魏珮柔（右）合影。圖／中華足協提供
中華足協理事長王麟祥（左）與菲律賓駐台代表處副代表魏珮柔（右）合影。圖／中華足協提供

中華民國足球協會將於9月8日於高雄國家體育場，辦理今年第二場主場國際積分邀請賽，將對上菲律賓男子國家代表隊，中華足協理事長王麟祥也特別拜訪菲律賓駐台代表處，邀請菲律賓駐台代表朋友們共襄盛舉，希望透過代表處的力量一起宣傳賽事。

中華男足6月份在高雄國家體育場與亞洲勁旅泰國經過90分鐘激戰，雙方握手言和，比賽讓進場近7000位以及線上觀賞超過2萬名球迷大呼過癮，而9月8日男足將再次到高雄國家體育場迎戰來訪的菲律賓國家代表隊。

而中華足協理事長王麟祥也前往菲律賓駐台代表處拜訪，並歡迎在台的菲律賓朋友們一起進場為自己的國家隊加油，雙方透過足球競技彼此交流，進場球迷朋友能共度足球饗宴。

菲律賓駐台代表處副代表魏珮柔本身也是國家隊足球迷，很高興雙方能夠透過足球運動進行體育交流，希望透過此次賽事讓雙方球迷都能享受高水準足球競技，不只足球，在其他領域也能有更深化的交流，希望台灣足球越來越好，也會力邀在台菲律賓朋友一同支持。

王麟祥表示，非常感謝菲律賓駐台代表處一直以來的協助， 6月份中華隊踢出精彩一役，相信全台足球迷這次一樣會力挺藍翼軍團，當然在台的菲律賓球迷也會支持菲律賓國家隊，無論如何，贏家都是觀賞到高水準比賽的球迷朋友們。

為了讓更多球迷朋友能看到比賽，這次中華足協也同樣安排「多螢多頻」在各平台播出，希望吸引更多國人關注台灣足球，進而提升基層足球的發展，透過國際賽讓國人看見中華隊選手奮戰身影，打造台灣人收看足球的習慣，一步一步推動台灣職業化。

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將在9月8日晚間7點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊迎戰作客的菲律賓國家代表隊，udn售票網熱賣中，票價價格設定全票300元，優待票100元，此外各級學校單位更能利用「教育部體育署學生觀賽補助方案」以及高雄市政府加碼「青春動滋劵現場購票買一送一」各式優惠方案購票進場為中華隊加油。

中華隊 中華足協 王麟祥

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