快訊

國軍爆醜聞！嘉義中坑逾20名新兵營內大亂鬥 陸軍證實已送法辦

iPhone 15系列9色實機照曝光 遭評「顏色史上最無聊」：都是灰、灰、灰

海葵周末恐侵台明上午海警不排除陸警 北部東北部首當其衝

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒陳思羽混雙晉級8強

中央社／ 台北31日電
林昀儒。 新華社(資料照)
林昀儒。 新華社(資料照)

台灣桌球一哥林昀儒陳思羽今天在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙首輪登場，以3比1擊敗羅馬尼亞組合尤尼斯古與薩瑪拉，晉級8強，繼續朝著衛冕之路邁進。

林昀儒與陳思羽去年9月從世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽開始合拍，首場賽事就聯手奪冠，今年6月突尼斯挑戰賽更拿下合作以來的第2冠，目前混雙世界排名第5。

林昀儒與陳思羽本週重返哈薩克，將尋求衛冕，今天首輪迎戰羅馬尼亞組合尤尼斯古（Eduard Ionescu）與薩瑪拉（Elizabeta Samara），開局就以6比0領先，並以11比4搶下首局，次局則以10比12讓出。

雙方第3局互有領先，台灣組合靠著5比0攻勢反超，以11比8搶先聽牌。

台灣組合第4局克服1比8落後劣勢，一連化解對手4個局點的機會，最終以13比11贏得勝利，收下8強門票。

林昀儒去年參加阿拉木圖挑戰賽，一舉闖進男單、男雙、混雙決賽，這次只報名男單、混雙項目，而陳思羽則是3線出擊，女雙將繼續與黃怡樺並肩作戰。

林昀儒 陳思羽 桌球

延伸閱讀

美網／謝淑薇混雙闖關 詹詠然錯失盤末點首輪落馬

美網／約克維奇晉級第三輪 續拼第24座大滿貫金盃

男籃世界盃／16強出爐 唐西奇率斯洛維尼亞分組第一晉級

桌球／WTT挑戰賽 莊智淵、陳思羽單打8強止步

相關新聞

擊劍／台港校際交流賽 香港世大運選手黃隽軒來台參戰

暑假接近尾聲，台港校際交流賽在29日週二於台北市立中正高中熱情開賽。 除了地主中正高中擊劍隊、由副校長伍嘉偉先生領軍的香港道教聯合會圓玄第一中學以及香港世大運選手黃隽軒。另112年全運會台北市擊劍代

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒陳思羽混雙晉級8強

台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今天在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙首輪登場，以3比1擊敗羅馬尼亞組合尤尼斯古與薩瑪拉，晉級8強，繼...

定向越野／與聽障者體育協會合作 放眼2025東京聽奧

為銜續我國聽障運動人才培育政策，厚植我國聽障定向越野運動選手實力，中華民國聽障者體育運動協會祕書長趙玉平與中華民國定向越...

定向越野／印尼國際錦標賽明登場 我國4好手啟程爭獎牌

繼5月在馬來西亞比賽創下佳績後，4位我國定向越野菁英國手今天由中正大學教練陳俊民率領，啟程前往印尼雅加達，準備參加9月1...

排球／企排冠軍出戰明星隊！登峰造極公益表演賽明登場

第二屆登峰造極青年排球邀請賽明天將進行最後一天賽程，台北鯨華女排隊和「錢姐」錢薇娟領軍的公益明星隊將連續兩年進行表演賽，...

足球／青少年五人制邀請賽獲好評 印度預約再參戰

2023青少年五人制足球國際邀請賽一連5天在嘉義吳鳳科技大學開踢，今天進入最後的冠軍戰，高中組由復興高中、民雄農工和日本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦