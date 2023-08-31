桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒陳思羽混雙晉級8強

台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今天在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙首輪登場，以3比1擊敗羅馬尼亞組合尤尼斯古與薩瑪拉，晉級8強，繼續朝著衛冕之路邁進。

林昀儒與陳思羽去年9月從世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽開始合拍，首場賽事就聯手奪冠，今年6月突尼斯挑戰賽更拿下合作以來的第2冠，目前混雙世界排名第5。

林昀儒與陳思羽本週重返哈薩克，將尋求衛冕，今天首輪迎戰羅馬尼亞組合尤尼斯古（Eduard Ionescu）與薩瑪拉（Elizabeta Samara），開局就以6比0領先，並以11比4搶下首局，次局則以10比12讓出。

雙方第3局互有領先，台灣組合靠著5比0攻勢反超，以11比8搶先聽牌。

台灣組合第4局克服1比8落後劣勢，一連化解對手4個局點的機會，最終以13比11贏得勝利，收下8強門票。

林昀儒去年參加阿拉木圖挑戰賽，一舉闖進男單、男雙、混雙決賽，這次只報名男單、混雙項目，而陳思羽則是3線出擊，女雙將繼續與黃怡樺並肩作戰。