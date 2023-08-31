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定向越野／印尼國際錦標賽明登場 我國4好手啟程爭獎牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華定向越野代表隊由教練陳俊民（右一）率領選手陳彥龍、黃敏惠、林冠妤、楊正宇前往雅加達參賽。圖／中華民國定向越野協會提供
中華定向越野代表隊由教練陳俊民（右一）率領選手陳彥龍、黃敏惠、林冠妤、楊正宇前往雅加達參賽。圖／中華民國定向越野協會提供

繼5月在馬來西亞比賽創下佳績後，4位我國定向越野菁英國手今天由中正大學教練陳俊民率領，啟程前往印尼雅加達，準備參加9月1日揭幕的2023印尼國際定向越野錦標賽。

經過激烈選拔賽脫穎而出的陳彥龍、楊正宇、黃敏惠、林冠妤等4位男、女好手，是這次參加印尼國際定向越野錦標賽的主力。曾入選馬來西亞比賽代表隊的楊晁青，這次與聽障定向越野好手柳旻宏隨中華隊前往印尼參賽，以未來世界賽為目標吸取此次國際賽經驗。教練陳俊民帶兵出征國際賽經驗豐富，對這次參賽表現也深具信心。

2023印尼國際定向越野錦標賽共有44位來自新加坡、香港、台灣與地主印尼的男、女菁英好手參賽，這是疫情過後即投入辦理世界排名賽的亞洲國家之一，中華隊菁英選手出擊，可望再創佳績。

而中華隊5月在2023馬來西亞理工學院國際定向越野錦標賽共得5金3銀2銅，是歷年參加國際賽的最佳紀錄，此次進軍印尼雖然陣容較小，但均是國內一時之選，可望再穿金戴銀。

瑞士生技股份有限公司此次特別贊助中華隊運動補給品黃金甲，希望能幫助中華隊選手補充能量，在比賽中贏得獎牌，中華民國定向越野協會理事長沈永賢與中華隊教練陳俊民也對此表示感謝。

中華隊

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