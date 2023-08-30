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排球／企排冠軍出戰明星隊！登峰造極公益表演賽明登場
第二屆登峰造極青年排球邀請賽明天將進行最後一天賽程，台北鯨華女排隊和「錢姐」錢薇娟領軍的公益明星隊將連續兩年進行表演賽，特別賽事將於下午2點於台北體育館4樓登場，跨界合作推廣排球運動。
台北鯨華女子排球隊成立於2019年，由菁華工業股份有限公司贊助，為台灣排球努力，傳達企業應盡的社會責任，以及「運動即是生活，生活就要運動」的人生態度，為下一代創造更美好的未來。
上季企業18年甲級排球聯賽女子組，台北鯨華不僅第一次在例行賽封后，更在總冠軍賽扳倒高雄台電，首度榮獲總冠軍。
菁華工業與環保品牌T8K長期攜手共同贊助台北鯨華女排隊，希望透過賽事推廣來協助發展國內排球，期許能培育更多體育人才，為排球注入更多活力，讓更多學子們有更多的舞台發光發熱，也盼透過公益明星賽推廣賽事，協助發展國內排球。
台北鯨華明天出賽成員包括陳佳蔓、陳潔、陳莉鈞、陳莉鎔、翁梓勻、林良黛、邱詩晴、王育文和丁佩瑩，由錢薇娟率領的公益明星隊成員有王品澔、林敬倫、楊奇煜、吳霏、潘君侖、謝駿毅（無尊）。
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