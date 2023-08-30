排球／企排冠軍出戰明星隊！登峰造極公益表演賽明登場

「沒有人同意你的強吻。」西班牙女足國家隊贏得世界盃冠軍，頒獎禮上卻發生球員埃爾莫索（Jennifer Hermoso）遭西班牙足協主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）強吻事件，引發西班牙輿論軒然大波，其後埃爾莫索在直播中表達不適，但盧比亞雷斯始終輕描淡寫，即使在社會壓力下公開道歉，卻仍聲稱親吻是雙方自願，並拒絕為此辭職下台。事件延燒一週，至8月26日國際足總（FIFA）介入將盧比亞雷斯暫時停權，西班牙足協也於27日啟動內部性暴力調查、28日西班牙檢調也開始調查此事是否構成性犯罪，輿論的延燒和足壇的反應，已成西班牙女足的#MeToo時刻。

2023-08-30 09:39