足球／青少年五人制邀請賽獲好評 印度預約再參戰

2023青少年五人制足球國際邀請賽一連5天在嘉義吳鳳科技大學開踢，今天進入最後的冠軍戰，高中組由復興高中、民雄農工和日本隊拿下前3名，國中組第一名北投國中、第二名過溝國中、第三名新港國中，吳鳳科大休閒系主任蔡守浦親自為獲獎球隊頒獎，期許小球員們更上層樓，相約明年再見。

國中組冠軍隊伍成員郭睿家這次代表北投國中參賽，他說：「真的是超級讓人興奮的一段經驗！在這短短的幾天裡，我學到了好多東西，不僅是關於足球技巧，還有人際關係和團隊合作。」

來自印度的五人制足球協會副理事長普爾納帕特雷（Sunil Purnapatre）特別感謝賽事的主辦單位和幕後工作人員，尤其是五人制協會國際組副組長、吳鳳科大校長蔡宏榮、休閒系主任蔡守浦，中華民國五人制足球協會資深顧問張兆祿，「另外也感謝五人制足球協會聯繫並邀請我們參加此次的比賽，以後若有再舉辦，印度隊希望能夠再次參與這個優秀的邀請賽。」

本次活動在教育部體育署的全力支持下，由吳鳳科技大學首屆舉辦，擔任本次賽事的執行長蔡守浦認為，台灣具備完善的球場地與環境，透過辦理國際邀請賽，能使來自不同國家的足球隊伍交流，球員們相互學習不同國家的足球特色及優點，進而增加選手們的國際視野。