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足球／陸足球反腐 中超歷任董事長全部落馬

中央社／ 台北29日電
中超董事長劉軍。取自北青報
中超董事長劉軍。取自北青報

中國足球貪腐再傳難堪紀錄。中超聯賽董事長劉軍昨天被有關部門帶走調查，成為這波足球反腐落馬的第14名重要人物，他曾任義大利豪門國際米蘭隊CEO。至此，中超歷任6名董事長全部涉案落馬。

陸媒北京青年報報導，中國足球協會今天下午召開全體中層幹部會議。會中，足協相關負責人通報，中足聯籌備組副組長、中超聯賽有限責任公司董事長劉軍已被有關部門帶走調查，其被留置的相關手續已經辦完。

據報導，47歲的劉軍是在28日下午被有關部門帶走。當天上午，他還正常參加中足聯籌備組的工作，並與同事們討論業務問題。但從當天下午開始，中超公司的同事們再沒有看到他的身影。

劉軍也成為自去年11月國足前主帥李鐵之後，第14名被帶走調查的中國足壇重要人物。

據搜狐體育，劉軍曾任江蘇舜天職足總經理，他曾在2016年以蘇寧體育副總裁的身分，就任義大利甲級足球聯賽豪門國際米蘭CEO，成為第一名五大聯賽豪門球隊的中國籍CEO。2018年，劉軍進入中國足協工作。

據報導，中足聯籌備組2021年7月正式成立，劉軍出任籌備組副組長。隨後他接替前中國足協副主席李毓毅出任中超公司董事長，繼續主管職業聯賽商務開發與經營工作。

劉軍也是今年被帶走的現任中超成員第一人。

中超聯賽公司成立於2006年4月，至此，中超歷任6名董事長全部涉案落馬。

其中，第一任董事長南勇和第二任的楊一民都是在2010年上一波足球整治風暴中同時被查落馬。

第三任董事長于洪臣與第四任的馬成全，分別在今年3月、4月因涉嫌嚴重違紀違法被查；而第五任的李毓毅，則與馬成全同一天被查落馬。

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