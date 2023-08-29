拔河世錦賽8/31登場 中華隊盼突破4金史上最佳

台灣拔河代表隊昨天晚間搭機出發前往瑞士蘇黎世，參加2023世界室外拔河錦標賽，今年台灣共派出百人大團、參加12個組別，也盼突破4金的史上最佳成績。

世界室外拔河錦標賽今年在瑞士舉辦，比賽將於8月31日登場至9月3日，去年中華隊在錦標賽組拿下4金、1銀、1銅、創下隊史最佳成績，若含公開組（以俱樂部形式參賽）在內，則累計拿下5金、4銀、2銅。

台灣拔河代表隊今年共派出選手、隊職員共計100人的超大團，將參加12個組別，拔河運動協會理事長陳建平勉勵選手，持續為國爭光，全力爭取最佳成績，也盼能一舉突破4金的隊史最佳成績。

今年室外世錦賽台灣女子500與540公斤級都將尋求衛冕，拔河運動協會秘書長卓耀鵬透露，由於2025年世界運動會已確定拔河仍維持為室外賽，不過女子組的比賽級別從上屆的540公斤級恢復至過往的500公斤級，因此今年與明年的重心都會放在女子500公斤級。

「其實量級調整對我們來說影響不大，畢竟我們女子500公斤級曾在室外世錦賽拿下過5連霸。」卓耀鵬強調，台灣女子500公斤級代表隊過往戰績斐然，若不是2021年世錦賽碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，台灣放棄組隊參賽，「否則現在我們應該已經頂著7連霸的光環。」

卓耀鵬表示，除了要鞏固女子500公斤級的優勢外，今年世錦賽的目標之一，就是檢視男、女混合580公斤級的集訓成果，「上屆世錦賽我們混合組預賽曾以直落二擊敗最終奪金的荷蘭，卻意外輸給瑞士、德國，最後名列第5，今年我們捲土重來希望可以搶進4強，改寫隊史最佳名次。」