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羽球／戴資穎奧運最後一舞若無法奪金 外媒：不影響傳奇地位

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒認為戴資穎如果無法奪奧運金牌，也不會影響她的傳奇地位。 美聯社
外媒認為戴資穎如果無法奪奧運金牌，也不會影響她的傳奇地位。 美聯社

我國羽球一姊戴資穎在世界羽球錦標賽女單8強止步，生涯確定無緣世錦賽金牌，留下遺憾。近日有外媒撰文指出，就算小戴巴黎奧運仍無法拿到金牌，也不會影響她在羽壇的傳奇地位。

戴資穎先前宣告明年巴黎奧運結束後會退休，由於奧運年不會有世錦賽，因此今年成為小戴世錦賽的最後一舞。小戴生涯在世錦賽最佳戰績是2021年的銀牌，她今年落敗後曾發文表示，「這應該會是我最後一次世錦賽，謝謝我的團隊給予我的支持和幫助，也謝謝專程飛到這裡來為我加油的球迷，但這裡不是終點，我依然會繼續努力。」

馬來西亞媒體《星報》指出，戴資穎生涯最終目標是巴黎奧運金牌，但她的圓夢之旅困難重重，包含南韓球后安洗瑩、日本山口茜、中國陳雨菲及西班牙名將瑪琳都是是爭金假想敵。

該報導還分析，小戴奧運和世錦賽都拿過銀牌，去年世錦賽也有銅牌，生涯在亞運會累積1金1銅，今年將挑戰2連霸，另外還在亞錦賽拿過3面金牌，生涯在BWF超級系列賽累積12冠，黃金大獎賽3冠以及世界巡迴賽15冠，總共累積30座冠軍，成為羽壇女單史上成績最輝煌選手。

巴黎奧運 小戴 戴資穎

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