排球／參賽開視野 麥寮偏鄉囡仔拚出夢想

上學年打進HVL男甲季軍戰，雲林縣麥寮高中男排隊雖差一步追平109學年打下的隊史最佳季軍成績，但教練黃偉盛認為，愈來愈多學生來自隔代教養或是新住民後代，排球是一個媒介，透過訓練、賽事，讓選手們設立目標，拓展人生視野。

麥寮今天登峰造極青年排球邀請賽和上學年HVL冠軍華僑高中上演5局大戰，麥寮最終以29：27、22：25、25：22、20：25、6：15遭逆轉，黃偉盛指出球員操之過急，太想贏反而綁手綁腳，不過現階段主要是驗收暑假成果，勝負非第一重點，回去繼續努力。

黃偉盛本身就是雲林人，透過排球為故鄉盡一份力，他笑說：「所以這樣才會跟小孩子（在學校宿舍）睡了12年了！」他也特別感謝雲林縣政府的支持，讓就讀體育班的孩子學雜費全免，對子弟兵有很實質的支持。

雲林資源不比大城市，但球風比較「野」，黃偉盛認為這可能是鄉下孩子的特色，透過訓練也可能子弟兵設定目標，也藉由比賽交流、拓展視野，比如有的學生想學一技之長，有的可能想要當老師，「就看小孩子想要走哪一條路，我們就盡力幫忙。」

第二次參加登峰造極排球賽，黃偉盛笑說，去年受疫情影響，從9個球員打到剩7個，今年可以說是麥寮有史以來陣容最齊的一屆，「雖然身材不是最好，但可以說每個球員攻守都各有所長。」