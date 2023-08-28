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圍棋／蘇聖芳指控欠薪、遭霸凌 體育署、國訓中心回應了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

女棋士蘇聖芳日前指控「紅面棋王」周俊勳性騷擾，且聯合其他棋手霸凌她，今天再度出面說明霸凌細節，體育署和國訓中心也做出回應。

原本入選杭州亞運國手的蘇聖芳，1月提出退訓，本月中指亞運中華圍棋隊總教練周俊勳摸背性騷；周俊勳15日公開道歉，並請辭總教練職務，圍棋協會則是發表聲明，查無蘇聖芳指控的情節，讓蘇聖芳今天再度出面淚訴，她指出在她面前將手機內容唸出來，是對自己最大傷害，「我過往在圍棋上的努力都毀了。」

蘇聖芳並表示，霸凌給的傷害在退訓後仍持續，且自己當時並不想退出亞運隊，但不退隊仍會遭霸凌，周俊勳還希望她簽切結書，說明退出原因是身體不舒服，退隊後還遭國訓中心欠薪水。

針對蘇聖芳指控，體育署做出3點回應，分別如下：

1.體育署對於性騷擾及霸凌案件的立場是「暴力零容忍，毋枉毋縱！」

2.體育署已請國訓中心與圍棋協會持續聯絡並關懷蘇選手，進一步釐清真相。

3.同時也督導國訓中心依性騷擾防治法，採取立即有效的糾正及補救措施，並提供蘇選手協助。

國訓中心也說明，本月15日接獲蘇聖芳投訴後，隨即商請輔導亞運圍棋運動的訓輔委員會同中華民國圍棋協會，赴培訓地點海峰棋院關心，並依「培訓隊性騷擾申訴事件處理流程」，積極連繫蘇姓選手希鼓勵其提出申訴，目前尚待蘇聖芳回復。

蘇聖芳指控的欠薪部分，國訓中心表示，蘇聖芳所指應是「2月份生活零用金」，國訓中心核發培訓隊選手生活零用金，皆依選手實際在訓天數核算，依中華民國圍棋協會112年2月9日以中華圍棋協字第007號函報國訓中心，蘇聖芳身體不適，自112年2月8日起歸建，國訓中心依規定按其實際在訓7日（112年2月1日至2月7日）核發生活零用金，費用皆依規定核發，並無欠薪情事。

體育署 亞運

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