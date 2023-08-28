圍棋／控周俊勳性騷蘇聖芳淚訴 訓練期間還遭隊友霸凌嘲笑

女棋士蘇聖芳先前指控「紅面棋王」周俊勳性騷，還聯合其他人霸凌她。周俊勳15日公開道歉，並請辭杭州亞運圍棋總教練。日前圍棋協會發聲明，查無指控之情節。蘇聖芳今天再度出面表示，霸凌者在她面前將手機內容唸出來是最大傷害，她更淚訴，「我過往在圍棋上的努力都毀了。」

蘇聖芳今天下午親上火線向媒體說明，據「民視新聞網」報導，她指出訓練期間遭霸凌，部分女棋手會無視、嘲笑甚至瞪她，下完棋後還被大家嘲笑，有次比賽結束書包被亂翻，有向棋院方反應，得到的回覆像是沒有此事。曾找1名楊姓女主管求助，但卻得到「妳現在很不像人，妳知道嗎，樣子可憐兮兮的，還影響全隊氣氛」、「跟我反應一萬遍都沒有用，要我幫忙處理是沒有的事」等回應，對他造成二度傷害。

蘇聖芳表示，她當時不想退出亞運隊，但不退隊就會繼續被霸凌，周俊勳希望她簽切結書，說是因為身體不舒服才退出，退隊後訓練中心還欠她3萬多元薪水。

蘇聖芳強調「手機內容被讀的恐懼」是霸凌行為當中最嚴重的，手機是她和家人同學訴苦的小空間。她認為霸凌者可能基於好玩，但當面把她手機內容唸出來，對她是很大的傷害，因為不知道會被看到什麼內容。她講到家人時哽咽並痛哭說，「我過往在圍棋上的怒力，所有的都毀了。」

談到周俊勳性騷一事，蘇聖芳說事情發生在11月16日至30日間，周俊勳兩度用右手摸她後背，並不是周聲稱的「拍肩」，向對方反應後，得到的回覆是「不是摸，是鼓勵。」

蘇聖芳哭著說，從8歲學棋到現在已18年，好不容易入選亞運隊，待下去就能成為正式選手，但因為性騷及霸凌退出，人生都毀了。她不想放棄當棋手的夢想，很喜歡圍棋，但只要去棋院就會看到性騷和霸凌她的人，不知道該怎麼做。她解釋因為狀態很不好，事發後兩周才出面說明，霸凌期間都和家人住一起，每天在家裡哭，無形中帶給家人負面能量，希望霸凌者能向她道歉。