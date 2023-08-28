F1／維斯塔潘冒雨奪荷蘭站冠軍 追平史上最長9連勝
一級方程式賽事（F1）暑休期結束後的首場賽事荷蘭大獎賽，地主紅牛車隊的維斯塔潘無畏大雨侵襲，以2小時24分4秒411的成績奪冠，而他連奪9場分站冠軍，追平F1史上最長紀錄。
F1史上最長的連續單站冠軍紀錄，是在2013年由當時效力於紅牛車隊的澳洲車手維泰爾（Sebastian Vettel）締造的9連勝。直到10年後的今天才由維斯塔潘（Max Verstappen）追平，依照維斯塔潘本季的火燙狀態，很有可能在下一站的義大利大獎賽，就締造連10場分站冠軍新紀錄。
荷蘭大獎賽雨神來攪局，甚至因雨勢過大一度暫停賽事，延遲起跑。天氣對車手帶來巨大挑戰，考驗用胎策略、時間與位置的影響。
不過維斯塔潘沒有受到太大影響，穩穩的在雨中征服賽道拿下連續第9站的分站冠軍。
維斯塔潘賽後在接受F1官方訪問時說道：「我從未想過連贏9場比賽的巨大成就可能會實現，在這樣的天氣下無法輕鬆做決定，比賽很艱難要克服壓力並贏得比賽並不容易。尤其我能夠在家鄉荷蘭奪冠令這場勝利勝更加特別。」這也是維斯塔潘生涯連3年在荷蘭摘冠。
拿下本季第11場F1分站冠軍後，維斯塔潘在車手積分榜上以339分遙遙領先排名第2的同車隊隊友培瑞斯（Sergio Perez）的201分。
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