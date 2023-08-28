快訊

圍棋／控周俊勳性騷蘇聖芳淚訴 訓練期間還遭隊友霸凌嘲笑

核汙水效應擴大...日本收到大量騷擾電話 大陸外交部正面回應了

北捷必比登美食地圖大公開！前3名捷運站出爐 兩大線被酸「美食沙漠」

F1／維斯塔潘冒雨奪荷蘭站冠軍 追平史上最長9連勝

中央社／ 台北28日電
維斯塔潘(右)9連勝。 法新社
維斯塔潘(右)9連勝。 法新社

一級方程式賽事（F1）暑休期結束後的首場賽事荷蘭大獎賽，地主紅牛車隊的維斯塔潘無畏大雨侵襲，以2小時24分4秒411的成績奪冠，而他連奪9場分站冠軍，追平F1史上最長紀錄。

F1史上最長的連續單站冠軍紀錄，是在2013年由當時效力於紅牛車隊的澳洲車手維泰爾（Sebastian Vettel）締造的9連勝。直到10年後的今天才由維斯塔潘（Max Verstappen）追平，依照維斯塔潘本季的火燙狀態，很有可能在下一站的義大利大獎賽，就締造連10場分站冠軍新紀錄。

荷蘭大獎賽雨神來攪局，甚至因雨勢過大一度暫停賽事，延遲起跑。天氣對車手帶來巨大挑戰，考驗用胎策略、時間與位置的影響。

不過維斯塔潘沒有受到太大影響，穩穩的在雨中征服賽道拿下連續第9站的分站冠軍。

維斯塔潘賽後在接受F1官方訪問時說道：「我從未想過連贏9場比賽的巨大成就可能會實現，在這樣的天氣下無法輕鬆做決定，比賽很艱難要克服壓力並贏得比賽並不容易。尤其我能夠在家鄉荷蘭奪冠令這場勝利勝更加特別。」這也是維斯塔潘生涯連3年在荷蘭摘冠。

拿下本季第11場F1分站冠軍後，維斯塔潘在車手積分榜上以339分遙遙領先排名第2的同車隊隊友培瑞斯（Sergio Perez）的201分。

F1

延伸閱讀

荷蘭禁令將至 中國掃貨ASML曝光機 前7月進口額暴增65%

網球／詹皓晴搶10失利 克利夫蘭網賽無緣女雙決賽

荷蘭移交烏克蘭42架F-16？澤倫斯基膨風

盼增加空中優勢…荷蘭、丹麥將向烏克蘭提供F-16 俄羅斯批「核子威脅」

相關新聞

F1／維斯塔潘冒雨奪荷蘭站冠軍 追平史上最長9連勝

一級方程式賽事（F1）暑休期結束後的首場賽事荷蘭大獎賽，地主紅牛車隊的維斯塔潘無畏大雨侵襲，以2小時24分4秒411的成...

體操／女王拜爾絲8度奪美全能冠軍 90年來第一人

體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天在美國體操錦標賽勇奪第8座全能冠軍，打破90年來紀錄，這是她明年在巴黎奧運...

NFL／南方美足 張力十足

網飛（Netflix）再推紀錄片「沼澤鱷霸」（Untold：Swamp Kings），帶我們回顧佛羅里達大學2006至2...

東亞青運我國奪44面獎牌 潘文忠肯定112位選手

中華代表團在2023年第2屆烏蘭巴托東亞青年運動會獲得10金12銀22銅佳績，教育部今天為代表團舉辦返國餐會，教育部部長...

足球／9月8日迎戰菲律賓 中華隊號召球迷捍衛主場

中華民國足球協會將於9月8日辦理今年第2場主場國際積分邀請賽，中華隊將於高雄國家體育場要對上菲律賓男子國家代表隊，足協特...

帕運主席：盼巴黎帕運觀眾爆滿 破倫敦售票紀錄

國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）表示，2024年巴黎帕運的目標是在賽事開跑前，賣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦