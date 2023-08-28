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東亞青運我國奪44面獎牌 潘文忠肯定112位選手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
教育部部長潘文忠（左二）、體育署署長鄭世忠（右二）、代表團團長林鴻道（左一）和東亞青運中華代表團總領隊朱文慶連袂出席代表團返國餐會。圖／提供
教育部部長潘文忠（左二）、體育署署長鄭世忠（右二）、代表團團長林鴻道（左一）和東亞青運中華代表團總領隊朱文慶連袂出席代表團返國餐會。圖／提供

中華代表團在2023年第2屆烏蘭巴托東亞青年運動會獲得10金12銀22銅佳績，教育部今天為代表團舉辦返國餐會，教育部部長潘文忠特別肯定112位參賽的青年選手，在本屆賽會勇敢競逐，充分發揮運動天賦及辛勤培訓的成果，同時感謝感謝林鴻道團長率領代表團後勤人員的付出及辛勞。

今天包括潘文忠、體育署署長鄭世忠、代表團團長林鴻道連袂出席，慰勞代表團選手、教練及後勤團隊的辛勞。東亞青運從8月16日開賽，我國代表隊從8月17日起每天都有選手獲得獎牌。

潘文忠勉勵青年選手，無論是否獲得獎牌，相信透過本次參賽的洗禮，與各國選手切磋，都獲得寶貴的經驗，進而為面對更高層級的競爭做好準備，持續朝向參加亞運及奧運的目標而努力，為將來爭取更好的成績。

由於蒙古當地早晚溫差變化很大，難免有選手出現輕微感冒等情形，代表團醫療防護團隊的隊醫、運動防護員、物理治療師每天至各賽場及住宿地點，提供選手立即的醫療照護、身體檢查及賽前貼紮；代表團團長林鴻道團長、總領隊朱文慶也率領團隊每天前往各賽場為教練選手們鼓舞、加油及打氣，成為選手最堅強的後盾。

體育署去年開始積極備戰2023東亞青，並輔導各單項協會研擬選訓賽實施計畫，納入今年培育優秀或具潛力運動選手計畫、年度工作計畫中實施培訓工作，提升青年選手的競技實力，期許小選手繼續準備為未來競技之路努力打拚。

體育署 亞運

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