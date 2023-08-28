足球／9月8日迎戰菲律賓 中華隊號召球迷捍衛主場

中華民國足球協會將於9月8日辦理今年第2場主場國際積分邀請賽，中華隊將於高雄國家體育場要對上菲律賓男子國家代表隊，足協特別推出「球迷揪團包車方案」，希望球迷在暑假最後一場國際賽多進場，為國家隊大聲吶喊。

中華男足6月第一場國際積分賽，主場和亞洲勁旅泰國經過90分鐘激戰，雙方握手言和，比賽讓進場近7000位以及線上觀賞超過2萬名球迷大呼過癮；9月中華隊將再次到高雄國家體育場迎戰來訪的菲律賓國家代表隊，賽事有多種優惠方案，鼓勵球迷多進場。

中華足協此次推出「球迷揪團包車方案」，若學校單位申請包車方案再搭配「學生觀賽補助方案」，等同交通門票全額補助，還能欣賞高水準國際足球賽事為中華隊應援加油；高雄市政府也加碼青春動滋劵現場購票買一送一方案，鼓勵青年強迷多進場。

中華男足總教練懷特（Gary White）表示，9月份的賽事會全力以最佳陣容來整合應戰，加上新台灣人安以恩的加入，持續打造磨合中華隊的陣型與文化，帶著新的暱稱與口號，藍翼軍團勢必要和全場球迷一起帶著最強的氣勢進入世界盃資格賽事。