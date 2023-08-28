帕運主席：盼巴黎帕運觀眾爆滿 破倫敦售票紀錄

國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）表示，2024年巴黎帕運的目標是在賽事開跑前，賣光所有280萬張門票，打破2012年倫敦創下的紀錄。

路透社報導，在巴黎奧運閉幕一週多後，巴黎帕運緊接著將在明年8月28日至9月8日登場；帕運門票定於今年10月9日開賣。

帕森斯對記者表示：「我們的目標是售出每張門票，共有280萬張，這將使巴黎創下門票銷售紀錄；2012年倫敦帕運的門票銷售量為270萬張。」

「我們希望門票能在開幕式舉行前售磬，希望能在賽事登場前，售出每一張門票。」

巴黎帕運的售票策略是實惠的價格（15歐元起）與壯觀的地標場館，例如舉辦輪椅網賽的羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros, 法國網球公開賽場地），以及舉行5人制足球賽的艾菲爾鐵塔體育場（Eiffel TowerStadium）。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2021東京奧運和2022北京冬奧皆在現場無觀眾的情況下舉行，而明年將迎來疫後首次有觀眾參與的奧運和帕運。

帕森斯說：「歷經兩次奧運後，觀眾回來了…我們在巴黎市中心擁有絕佳的場館。」

「我們將把前來觀光的遊客和觀賞奧運賽事的觀眾結合起來，共同創造出這個美妙至極的環境。」

至於俄羅斯和白俄羅斯運動員能否參加巴黎帕運，目前尚未有定案。巴黎帕運開幕式將在香榭麗舍大道舉行。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，國際帕委會暫停了兩俄帕委會成員資格，並禁止兩國運動員參賽。這段期間，白俄羅斯一直充當俄羅斯軍隊和武器的集結地。

儘管今年針對暫停兩俄帕委員成員資格的申訴獲得支持，俄羅斯和白俄帕運選手仍被禁止參賽。

國際帕委會下個月將決定是否允許兩俄選手參加巴黎帕運，而國際奧委會（International OlympicCommittee, IOC）也將在之後幾週針對類似問題做出決策。

身兼國際奧委會成員的帕森斯並未預期帕運與奧運將相互影響。

帕森斯說：「帕運與奧運在營運方面有所合作，但我們隸屬不同組織，有不同支持者，以及不同的管理架構，因此，我們有時可能會針對類似主題做出不同決定。」

「大多數機構都知道，我們可能做出不同決定。巴黎奧運組織委員會和法國政府都曉得，在俄羅斯和白俄問題上，帕運與奧運可能採取2種不同做法。」

國際帕委會成員9月27日至29日將在巴林（Bahrain）舉行的大會上，針對兩俄運動員如何參與巴黎奧運的3個選項做決定。他們可以選擇禁止兩俄選手參賽，也可允許選手以中立身分在無國旗或國歌下出賽，或讓他們不受任何限制地參加。