男籃世界盃／冠軍熱門法國爆冷淘汰 貝頓：讓國人失望、害怕回家…

身為明年巴黎奧運東道主，東京奧運打下銀牌的法國隊對今年世界盃寄與厚望，不料首戰30分敗給加拿大隊，昨天深夜第2戰又錯失39分鐘的領先，讀秒階段遭拉脫維亞逆轉，最終以86：88吞敗，2連敗無緣晉級，爆出今年世界盃最大冷門。

上屆世界盃還打下銅牌，法國如今連分組前2的資格都沒搶下，預計巴黎奧運後退休的老將貝頓（Nicolas Batum）難掩失望，他說：「我們讓很多人失望了，自己首當其衝。」

法國FIBA世界排名高居第5，爆冷敗給首度打世界盃的拉脫維亞，貝頓坦言這場失利不同於4強或8強賽敗北，「我們甚至沒通過第一輪，我們抱持很高期待，我很慚愧。」

上屆世界盃還打下銅牌，法國如今連分組前2的資格都沒搶下，預計巴黎奧運後退休的老將貝頓（Nicolas Batum，右）難掩失望。 路透社

貝頓甚至說，現在很怕返國，「因為我們讓很多人失望，整個國家，很多國民都相信我們可以打出些特別表現，而我們並沒做到。」

根據FIBA資料，法國首戰以65：95敗給加拿大，是法國成人國家隊從1987年至今在國際大賽的最慘敗仗，第2戰又浪費最多13分領先，昨天攻下27分的佛尼爾（Evan Fournier）坦言非常難受，「沒太多好說，我們沒想過會這樣離開這個比賽，我們必須從中學習，明年捲土重來。」