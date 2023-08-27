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羽球世錦賽／太狂！安洗瑩對前后連拿11分 奪冠成南韓第一人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安洗瑩奪冠。 新華社
安洗瑩奪冠。 新華社

月初剛成為南韓27年來第一位「世界球后」，年僅21歲的安洗瑩今天再寫南韓羽壇紀錄，今天世錦賽決賽面對傷後回歸的西班牙前球后馬琳（Carolina Marín），現任球后第二局上演連拿11分的超狂表現，以21：12、21：10捧冠，成為南韓首位世錦賽單打金牌。

30歲的馬琳2015年6月登上世界第一，2016年里約奧運更打下女單金牌，也是2014年、15年和18年的世錦賽金牌得主，但2019年遇右膝十字韌帶斷裂傷勢，2021年再動左膝十字韌帶手術，因此錯過東京奧運。

雙膝雖都動過刀，但傷後回歸的馬琳排名已回升到世界第6，今年世錦賽8強賽先退我國「一姊」戴資穎，昨天4強賽再擊落世界第2的日本名將山口茜，和安洗瑩上演生涯第10度對決。

首局安洗瑩4：4時連拿6分拉開領先，順利以21：12先下一城；第二局安洗瑩再打出4：0攻勢，馬琳雖一度追到10：10，但安洗瑩平手時刻直接連拿11分，讓馬琳下半局1分未得，直接以21：10迎接金盃，也打下對戰5連勝。

安洗瑩前輩方銖賢是南韓前一位登上女單世界第一的羽將，27年後才有安洗瑩接棒，新任球后更完成1993年方銖賢沒能完成的世錦賽登頂紀錄，成為首位打下世界冠軍的南韓單打選手。

今年堪稱安洗瑩豐收年，世錦賽前的11場單站賽事，她除印尼公開賽止步4強，另外10站全部打進決賽，只有年初馬來西亞公開賽和3月德國公開賽敗給山口茜、4月亞錦賽敗給我國「一姊」戴資穎，另外7站，包括世錦賽前的日本公開賽全部登頂，再加上今天到手的世錦賽金盃，單季已經8冠到手。

杭州亞運前還有大陸公開賽、香港公開賽，後續還有丹麥公開賽、法國公開賽、大陸名人賽和年終賽等大賽，目前締造15連勝的安洗瑩有機會挑戰日本前「世界球王」桃田賢斗2019年締造的單季11冠紀錄。

安洗瑩 世錦賽 戴資穎

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