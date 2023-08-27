亞運／馬術馬匹運送費 體育署長指示全額補助800萬

杭州亞運將於9月23日開幕，中華民國馬術協會在臉書PO文透露馬術運動的馬匹運送費用還有缺口，希望全民相挺。體育署長鄭世忠今天表示，將全額補助約新台幣800萬元運送費用。

杭州亞運的馬術運動將從9月26日展開，台灣派出黃駿傑、賴芷旻、葉繡華、張玉潔參加馬場馬術；陳御龍、謝秉洋、蕭宇宸、林子嚴參加障礙超越。

馬術協會透過臉書PO文指出，「由於馬匹為生物、並非物體，因此在國際間移動須受『動物防疫檢疫法』之相關規定。」包括健康檢查、檢疫、運輸，全程皆需專業人員細心照料，才能確保馬選手順利抵達賽場、代表台灣參賽，而粗估1隻馬匹從歐洲來回亞洲的運費就高達近百萬。

體育署長鄭世忠在得知消息後第一時間指示相關人員，對於亞運的馬匹運送費用全額補助，要讓選手參賽無後顧之憂。據了解，原本體育署已編列600萬元的馬匹運費補助，但在得知還有差額後，立刻再補足200萬元的運送經費。

鄭世忠在接受中央社訪問時提到，「馬術選手需要馬匹才能進行競賽，所以馬匹就跟台灣的參賽選手一樣，也要讓馬匹吃得好、住得好，在最舒適的環境下才能有最好的表現，帶給選手最大的幫助。」

鄭世忠強調，「過去亞運對於馬匹運送費用都是部分補助，這次是首度全額補助。其他選手的參賽輔助工具也都有補助運輸費用，沒道理讓選手或者協會自行負擔馬匹的運送費用。」況且現在馬術運動越來越普及化，不應該再有貴族運動的標籤，因此體育署這次亞運將給予最完整的支持。