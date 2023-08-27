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健美／差一步包3冠！台灣健兒陳錦煌亞錦賽勇奪2金1銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳錦煌（中）IFBB亞洲錦標賽包下2金1銀。圖／中華民國健美健身協會提供
陳錦煌（中）IFBB亞洲錦標賽包下2金1銀。圖／中華民國健美健身協會提供

為期2天的「IFBB ASIAN CHAMPIONSHIP LEBANON 2023 」IFBB亞洲錦標賽昨天在黎巴嫩首都貝魯特熱鬧展開，亞洲列強環伺下，中華國手陳錦煌在男子形體壯年組40到49歲量級拿下冠軍，接下來的全場總冠軍更以壓倒性優勢也將冠軍收下，緊接著男子形體公開組173公分量級再以銀牌作收，一步之遙即可成為亞洲三冠王。

中華民國健美健身協會理事長許安進表示，台灣越來越多形體選手在國際上展露頭角，代表協會於2017年將IFBB國際總會實施多年的男子形體項目引進是正確決定。亞洲人本身較害羞，不敢穿三角褲上台，男子形體項目穿著海灘褲散發出陽光男孩的魅力，帶動國內健美健身賽事參與人數增長許多，協會此趟行程也再次積極向總會增取國際賽在台灣舉辦，期許不久的將來能夠實現，讓2009年世運會曾經舉辦過的健美健身重燃在台灣。

陳錦煌此次在中華民國健美健身協會副秘書長兼領隊羅仕傑的陪同下參賽，中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲指出，此次代表中華台北參與IFBB亞洲總會會議，期間也對於國際會議在台舉辦的可能性及舉辦經驗進行多方交流與分享，並達成初步共識，期待對我國健身運動與觀光產業帶來正向的助益。

世運會

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