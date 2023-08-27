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足球／西班牙奪冠女足球員遭足協主席強吻 教練團成員請辭
西班牙女足世界盃奪冠後，西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯嘴對嘴親吻球星艾爾莫索惹議，如今奪冠隊伍除了教頭比爾達（Jorge Vilda）之外，其餘教練全數請辭。
英國廣播公司（BBC）報導，遞出辭呈者為助理教練托梅（Montse Tome）等5人，另外還有6名涵蓋不同年齡層國家隊的成員請辭。
這些人在聲明中表示：「下方署名者表達他們堅定並大聲譴責西班牙皇家足球協會（RFEF）主席表現出來的舉止。」
「他提供的說詞完全沒反映出艾爾莫索（JenniHermoso）的感受，艾爾莫索已明確主張覺得自己『被侵犯』。」
「基於主席的態度和聲明令人無法接受，署名人決定解除自身職務。」
盧比亞雷斯（Luis Rubiales）昨天演說稱自己不會下台時，西班牙男足教頭戴拉佛恩特（Luis de laFuente）曾鼓掌，但他今天也發聲明譴責盧比亞雷斯。
聲明寫道：「盧比亞雷斯的行為並未遵守在慶祝時必須依循的最基本禮儀。」
國際足球總會（FIFA）今天已將盧比亞雷斯停職。
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