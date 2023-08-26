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足球／西班牙足協主席強吻女球員 遭FIFA停職

中央社／ 巴塞隆納26日綜合外電報導
西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯因為口對口親吻球星艾爾莫索，引發喧然大波，今天遭國際足球總會停職，並禁止盧比亞雷斯與艾爾莫索聯繫。 美聯社
西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯因為口對口親吻球星艾爾莫索，引發喧然大波，今天遭國際足球總會停職，並禁止盧比亞雷斯與艾爾莫索聯繫。 美聯社

西班牙女足世界盃奪冠後，西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯因為口對口親吻球星艾爾莫索，引發喧然大波，今天遭國際足球總會停職，並禁止盧比亞雷斯與艾爾莫索聯繫。

法新社報導，國際足球總會（FIFA）在聲明中表示：「（我們）今天決定暫時停止盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在國家和國際層面所有與足球相關的活動。」並解釋說，這項禁令將持續90天，等待紀律處分程序的結果。

根據路透社，FIFA紀律委員會還命令盧比亞雷斯和西班牙足協高層與員工，不要聯繫或試圖聯繫艾爾莫索（Jenni Hermoso）或她周圍的人。

贏得女足世界盃冠軍的西班牙國家隊以及其他幾名球員都表示，只要盧比亞雷斯仍是足協主席，她們就不會參加國際賽事。

FIFA聲明指出：「FIFA紀律委員會主席通過的決定今天已經傳達給盧比亞雷斯、西班牙足協和歐洲足球總會（UEFA）。」

FIFA紀律委員會表示，在做出最終決定之前，不會提供有關紀律處分程序的任何進一步消息。

西班牙足協沒有立即回應。路透社已聯繫歐洲足球總會尋求置評。盧比亞雷斯現擔任歐洲足球總會副主席。

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