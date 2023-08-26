足球／台中市男足全運會三連霸 運動局長：團結共創榮耀

全國運動會足球冠軍戰今天（26日）登場，台中市男足代表隊延續連霸氣勢，自會內賽起以衛冕之姿勢如破竹，連戰連勝，在冠軍戰激烈拚鬥，經過延長賽1：1進入PK大賽，終場台中市在PK大賽以3：2力退地主台南隊，成功奪得台中市在今年全運會上的首面金牌，更締造三連霸的輝煌紀錄。市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕在第一時間向教練葉獻中、王柏旻及廖子豪表達恭賀之意，也感謝選手及教練全隊將士團結爭冠，充分展現台中足球競技實力。

李昱叡表示，盧市長力推台中足球發展，致力培育人才，從選拔、組訓到參賽期間，盧市長也責成運動局時時關心。李昱叡指出台中市男足代表隊實力堅強，在教練葉獻中、王柏旻、廖子豪支持下組成教練團，球員則包括程昊、邱育宏、黃聖傑等人現正效力於企業甲級足球聯賽球隊，以及在德國聯賽奮鬥的旅外球星王義友也加入陣容，全隊團結一心、士氣高昂。守門員邱育宏擔任隊長也是今年亞運選手，在本次賽會中，前三場比賽一球未失，冠軍賽進入PK大賽時，成功擋下3球，展現出台中積極推展足球運動的成就。

李昱叡指出，盧市長上任後，台中市首度引進迷你足球，積極優化足球場地，包括全國首座「台中市國際足球運動休閒園區」今年4月在上千位市民見證下，於南屯區順利動工；西屯11人制足球場正積極興建力拚年底完工，未來重要幹道74號快速道路沿線可達6座11人制足球場，並可調撥出10座8人制與22座5人制足球場，除可供訓練及賽事使用外，提供優質的足球環境，扎根運動人才的培養，提升足球實力與國際接軌。

運動局表示，臺中市率全國之先執行「足球深耕計畫」，深耕六級足球發展，四年來已向下扎根超過2萬名兒童人次參與足球運動，同時也與各級單位合作推廣足球，培育少年、青少年、青年及大專校院等完整的人才梯隊，孕育許多優秀的足球運動國家級選手。