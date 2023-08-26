足球／西班牙足協稱女球員說謊指控主席 將採法律行動

西班牙皇家足球協會今天表示，針對女足國家隊員艾爾莫索所稱足協主席盧比亞雷斯在西班牙隊於世界盃冠軍賽奪冠後強吻她的相關說詞，足協將對她的不實言論採取法律行動。

英國廣播公司（BBC）報導，西班牙隊20日在澳洲雪梨舉行的女足世界盃冠軍賽擊敗英格蘭隊，賽後盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在頒獎台上慶祝時親吻了前鋒艾爾莫索（Jenni Hermoso）的嘴唇，引發各界反彈。但盧比亞雷斯拒絕辭去西班牙皇家足球協會（Royal Spanish Football Federation，RFEF）主席一職。

艾爾莫索昨天表示，她當時並未同意讓盧比亞雷斯親嘴。如今西班牙足協對她的說詞提出質疑。

路透社報導，西班牙足協今天凌晨在官方網站發布聲明表示，協會將證明艾爾莫索和替她發聲者對事發情況說謊，並將採取法律行動來捍衛盧比亞雷斯的名譽，但未說明行動具體內容。

代表艾爾莫索的西班牙女足球員工會Futpro先前發布聲明表示，艾爾莫索說，當她與盧比亞雷斯在頒獎台上擁抱時，她「絕未想要抬起主席」。

但西班牙足協在聲明中附上4張兩人當時擁抱的照片，並對每張照片進行分析，聲稱這些照片證明了艾爾莫索施力將盧比亞雷斯抬離地面。

西班牙足協說：「證據確鑿。主席先生並未說謊。」

「足協和主席將逐一證明代表球員發言者或球員本人散布的每道謊言。...鑒於Futpro新聞稿內容的嚴重性，足協和主席將展開相應的法律行動。」

有81名西班牙女足球員已表示，若盧比亞雷斯不下台，她們將不會代表國家隊出賽。西班牙足協今天在聲明中則說，若球員被選中，就「有義務」為國家隊效力。