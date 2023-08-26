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足球／女國腳變身球隊創辦人 斯雷頓：女足賽場培養領導力

中央社／ 舊金山25日專電
美國女子足球聯賽第14支球隊「灣區足球俱樂部」（Bay FC），由4名前女國腳組建，斯雷頓（左2）於2000年至2005年擔任美國女足國家隊後衛。（Bay FC提供）
美國女子足球聯賽第14支球隊「灣區足球俱樂部」（Bay FC），由4名前女國腳組建，斯雷頓（左2）於2000年至2005年擔任美國女足國家隊後衛。（Bay FC提供）

美國女子足球聯賽最新一支隊伍於灣區成立，由4名前女國腳組建，創辦人之一的斯雷頓受訪表示，女足在運動之外更深遠的影響是「培養女性領導力」、讓女性在各領域都能發揮價值。

2023女足世界盃日前落幕，推升全球女足熱潮。美國隊3連霸夢碎，但國家隊出場的賽事，每場平均吸引430萬人收看，刷新歷史紀錄。

美國女子足球聯賽（National Women's Soccer League,NWSL）第14支職業球隊「灣區足球俱樂部」（BayFC）落腳加州聖荷西，董事會成員包括臉書母公司Meta前營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg），備受外界矚目。

這支球隊由4名前女國腳組建，創建人之一的斯雷頓（Danielle Slaton）於2000年至2005年擔任國家隊後衛，她24日出席在領英（LinkedIn）總部舉行的活動，於會場接受中央社訪問，對新球隊於明年春季亮相充滿期待。

斯雷頓說，組建球隊是極具挑戰和困難的任務，她和另外3名女將，夏登（Brandi Chastain）、歐斯本（Leslie Osborne）、華格納（Aly Wagner），花了3年多時間籌備，致力讓女子運動組織成為培育領導者的全球品牌。

談到創建球隊的意義，她眼神發亮表示，當一位女性有機會接觸女子運動，便會從中學到領導的能力，變得更加成熟，懂得如何與人溝通互動，知道何謂團隊精神，「而且領導力可以應用在各個領域」，不僅止於賽場。

斯雷頓期待，這支球隊在踢球之外，最終能幫助社會培養更多領袖，「發掘下一個桑德柏格、以及企業未來的CEO」，這是她的一大夢想和願景。

回憶起自己當初因受傷退役，斯雷頓說她那時對人生感到憂心，「最精采的職涯結束了，不知道往後的數十年該怎麼辦，如何於社會立足。」

她希望能有所貢獻，持續為女足付出心力，因此很榮幸能組建球隊，她形容，「這一刻夢想即將成真」，期待球迷擠爆球場，一起感受女足的魅力。

除了「灣區足球俱樂部」外，美國女子足球聯賽也已宣布，猶他皇家隊（Utah Royals FC）將於2024年回歸開踢。今年，美國女子體育賽事收視率普遍上升，女子運動所受到的重視更勝以往。

斯雷頓說，看著女性從過去到現在，在賽場上突破自我，促使社會認知女性價值和女性權利，一直希望自己能扮演當中一個小角色，參與並見證歷史。

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