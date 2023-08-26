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3腦麻兒赴丹麥參賽爭光國旗飄揚 20街頭藝人感動發起義演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「雪妤相思」歌手張雪琴、林思妤號召近20名歌手藝人，明天周日下午6點半在嘉市文化公園舉辦為台灣腦性麻痺兒加油愛心公益演唱會。圖／「雪妤相思」提供
「雪妤相思」歌手張雪琴、林思妤號召近20名歌手藝人，明天周日下午6點半在嘉市文化公園舉辦為台灣腦性麻痺兒加油愛心公益演唱會。圖／「雪妤相思」提供

台灣腦性麻痺運動休閒協會缺資源，上月靠自行募款，帶3名腦麻選手遠赴丹麥，參加國際腦性麻痺運動國際訓練營，以及2023WAS世界盃「框車路跑」比賽；在16國激烈競爭中，台灣隊勇奪3金3銀1銅佳績，在國際賽事會場升國旗受獎，為國爭光！

嘉義街頭藝人享高評價名團「雪妤相思」：歌手張雪琴、林思妤深受感動，林思妤號召近20名歌手藝人，明天周日下午6點半到晚間9點半，在嘉市文化公園舉辦為台灣腦性麻痺兒加油愛心公益演唱會，將把所有打賞善款，全捐台灣腦性麻痺運動休閒協會，拋磚引玉，吸引更多善款，幫助解決腦麻兒缺練習場地，添購「巡迴車」。

「雪妤相思」近2年，以高難度曲風，載歌載舞，贏得無數粉絲追隨欣賞，甚至連外國人也樂於客串尬舞，張雪琴、林思妤說，腦麻兒辛苦自我訓練，自籌款赴丹麥參加國際賽，奪金牌升國旗，提高台灣在世界能見度！面傳回故鄉嘉義，她們內心非常感動！

她們說，義演只是開始，依靠打賞不一定有太多募款，希望政府及社會對「腦麻兒國際賽為國爭光」投注關懷眼光，期盼愛心團體雪中送炭，為弱勢腦麻兒加油！歡迎大家明晚到嘉市文化公園觀賞，共襄善舉！

台灣腦麻運動休閒協會理事長周柏宏說，希望在嘉義找到適宜田徑場，提供空間，長期訓練腦麻及身心障礙選手，協會急需1輛「環島巡迴車」，載設備與選手到各地推廣「框車路跑」，參加各縣市馬拉松比賽時，方便載運人員器材使用。

台灣腦性麻痺運動休閒協會3名腦麻選手遠赴丹麥，參加國際腦性麻痺運動國際訓練營，以及2023WAS世界盃「框車路跑」比賽，勇奪3金3銀1銅佳績，在國際賽事會場升國旗受獎，為國爭光！圖／腦麻運動休閒協會提供
台灣腦性麻痺運動休閒協會3名腦麻選手遠赴丹麥，參加國際腦性麻痺運動國際訓練營，以及2023WAS世界盃「框車路跑」比賽，勇奪3金3銀1銅佳績，在國際賽事會場升國旗受獎，為國爭光！圖／腦麻運動休閒協會提供
台灣腦性麻痺運動休閒協會3名腦麻選手遠赴丹麥，參加國際腦性麻痺運動國際訓練營，以及2023WAS世界盃「框車路跑」比賽，勇奪3金3銀1銅佳績，在國際賽事會場升國旗受獎，為國爭光！圖／腦麻運動休閒協會提供
台灣腦性麻痺運動休閒協會3名腦麻選手遠赴丹麥，參加國際腦性麻痺運動國際訓練營，以及2023WAS世界盃「框車路跑」比賽，勇奪3金3銀1銅佳績，在國際賽事會場升國旗受獎，為國爭光！圖／腦麻運動休閒協會提供
嘉義街頭藝人享高評價名團「雪妤相思」：歌手張雪琴、林思妤。圖／「雪妤相思」提供
嘉義街頭藝人享高評價名團「雪妤相思」：歌手張雪琴、林思妤。圖／「雪妤相思」提供

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