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網球／詹皓晴搶10失利 克利夫蘭網賽無緣女雙決賽

中央社／ 台北26日電
詹皓晴(右)與搭檔。 詹家提供
詹皓晴(右)與搭檔。 詹家提供

台灣網球選手詹皓晴與墨西哥搭檔奧爾摩斯今天克利夫蘭女網賽女雙4強賽，歷經搶10大戰，最終以3比6、7比6（7比5）、8比10不敵美國選手馬蒂內茲與澳洲選手培瑞斯，無緣決賽。

詹皓晴與墨西哥好手奧爾摩斯（Giuliana Olmos）上週攜手闖進辛辛那提網球賽4強後，本週繼續參加在美國俄亥俄州舉行的克利夫蘭女網賽，為8月28日登場的美國網球公開賽會內賽進行最後暖身。

詹皓晴與奧爾摩斯在克利夫蘭女網賽女雙前2輪都打得不輕鬆，激戰3盤才勝出，今天4強賽遭遇到美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲選手培瑞斯（Ellen Perez），兩組人馬連2週在4強賽碰頭。

「台墨聯軍」開賽先是錯失2個破發點，而第6局發球局也未能保住，「台墨聯軍」以3比6讓出首盤。

「台墨聯軍」次盤一開始就遭遇亂流，在首局發球局失守後，第4局成功還以顏色，並與對手鏖戰至搶7，以7比6（7比5）扳回一城。

進入決勝盤超級搶10，「台墨聯軍」一度以6比4領先，可惜末段遭對手連追4分逆轉，最終以8比10落敗。

詹皓晴

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