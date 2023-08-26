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足球／西班牙足協主席唇吻風暴擴大 女當事人加入罷賽行動

中央社／ 巴塞隆納25日綜合外電報導
艾爾莫索(左)遭到西班牙盧比亞雷斯舌吻，引發風暴。 路透社
艾爾莫索(左)遭到西班牙盧比亞雷斯舌吻，引發風暴。 路透社

西班牙女子足球員艾爾莫索（Jenni Hermoso）今天加入大規模罷賽行動；她說，在西班牙贏得女足世界盃冠軍的頒獎典禮上，她並未同意西國足協主席盧比亞雷斯親吻她的嘴。

法新社報導，艾爾莫索和其他80名球員在西班牙女足球員工會（Futpro）發布的聲明中說，西班牙皇家足球協會（RFEF）「若繼續維持目前的領導階層」，她們不會接受國家隊徵召。

盧比亞雷斯（Luis Rubiales）今天稍早在西國足協的緊急會議上拒絕辭職，出乎外界意料。

46歲的盧比亞雷斯說，他20日在女足世界盃頒獎典禮上吻了艾爾莫索的唇，是出於「相互、愉悅、雙方同意」，當他問艾爾莫索是否可「輕吻」她一下時，她說「好」。

盧比亞雷斯還聲稱「是她把我抱在懷裡，讓我靠近她的身體」。

然而，艾爾莫索今天稍晚強烈反駁盧比亞雷斯的說法，聲稱她感到「脆弱，是襲擊的受害者」。

艾爾莫索在球員工會的聲明中表示：「我想澄清，我從未同意他親嘴，也絕未想要抱起主席…我不能容忍我的話遭受質疑，更不能容忍他們編造我未曾說過的話。」

西班牙女足球員工會透過聲明表示，每位簽署聲明的球員都表達強烈要求改變的立場，包括23名世界盃冠軍隊成員。

聲明寫道：「如此不可接受的事件成功玷汙了西班牙女足最偉大的運動成就，我們深感悲哀…我們想要宣布，如果現在的領導幹部繼續任職，簽署這份文件的所有球員不會重返國家隊。」

許多球員在社群媒體寫下支持艾爾莫索的訊息，包括2度獲得金球獎（Ballon d'Or）的普特拉斯（AlexiaPutellas），有人寫道「結束了」，可能是指盧比亞雷斯在西班牙足協的領導職務。

普特拉斯、艾爾莫索、本屆世界盃最佳球員邦馬特（Aitana Bonmati）和許多其他球員表示，在盧比亞雷斯等人去職之前，不會再為西班牙國家隊效力。

艾爾莫索。 美聯社
艾爾莫索。 美聯社

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