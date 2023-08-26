排球／中華男排不敵韓國 亞錦賽獲第6
中華男排在亞洲男子排球錦標賽不敵卡達後，無緣4強，今天與韓國隊展開第5名之爭，中華男排先盛後衰，以1比3落敗，中華隊以第6名作收，後續將繼續備戰杭州亞運。
在這場排名賽登場前，韓國排球協會不僅在Instagram賽前預告，放上中華民國的國旗，還以韓文的「台灣」稱呼中華隊，而非中華台北（Chinese Taipei），賽後對戰結果出爐後，韓國排協發文再次出現國旗。
2023年亞洲男子排球錦標賽在伊朗舉行，中華男排由「黑狗」陳建禎領軍，以分組第1前進12強後，以3比0橫掃伊拉克，但在6強賽以0比3輸給卡達，無緣4強、挑戰隊史最佳成績。
韓國隊6強賽不敵中國，同樣落入排名賽，與中華隊爭奪第5名，中華隊今天在以25比18拿下首局後，以23比25、14比25、19比25連丟3局落敗，名列第6名。
在亞錦賽告一段落後，中華男排接下來將為9月重頭戲杭州亞運進行最後衝刺。
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