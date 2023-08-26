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羽球世錦賽／難擋馬琳扣殺猛攻 戴資穎8強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

在連續8屆世錦賽都闖進到8強後，戴資穎今天凌晨在8強賽遭遇西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）卻陷入苦戰，最終以16：21、14：21止步於8強。

過去兩屆世錦賽分別拿下銀牌與銅牌的戴資穎，今年世錦賽在32強賽與16強賽都以直落二取勝後，今天面對世界排名第6名的馬琳卻陷入苦戰，在首局賽事中戴資穎受限於馬琳的扣殺攻勢一路落後，讓馬琳以21：16先下一城。

不過第二局戴資穎則是打出4：0的開局攻勢，不過馬琳在局中展開反撲，在10：12後打出一波7：0攻勢逆轉戰局，最終馬琳也以21：14搶下4強賽門票，

至於男單世界球王丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），今天則是以地主身份在8強賽碰上印度普拉諾（H. S. Prannoy），雙方今年前兩次交手都由安賽龍拿下勝利，不過今天普拉諾卻展現極佳韌性，最終以13：21、21：15、21：16逆轉擊敗安賽龍，粉碎了安賽龍的二連霸美夢。

安賽龍 戴資穎 世錦賽

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