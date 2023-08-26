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U12巧固球賽／北市民生國小女將 勇奪冠軍

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北報導
北市民生國小巧固球隊與香港隊互贈紀念品，建立情誼。圖／台北市教育局提供
北市民生國小巧固球隊與香港隊互贈紀念品，建立情誼。圖／台北市教育局提供

北市民生國小巧固球隊由4年級至6年級學生組成，歷經努力不懈的訓練下，今年取得中華台北國小女生U12組組訓代表權，8月18日至20日前進高雄參加「2023年第2屆亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽」，在U12女生組以37比23力退香港隊勇奪冠軍。

今年暑假備賽，很多選手都是小六準備升國中，大家練習之餘，還要去考試、補習等，有時早上有事，也會想辦法趕回來，在無冷氣的室內體育館拚命練習。

8月升國中、台法混血的劉亞芸是陣中主攻手，更擔任隊長一職。她分享，頂著隊長光環，其實壓力不小，除了要展現自身實力，更重要就是觀察球隊氣氛，有時看到隊友不開心或表現不好，會主動和隊友聊天炒熱隊上氣氛。

「或許上了國中打球時間不多，但我會很享受能打球每一刻」，副隊長鄭喬尹說，或許這是最後一次打巧固球比賽，未來可能會因為課業打球時間變更少，但從小三加入球隊，便很喜歡隊友一起奮戰氣氛，不管未來如何，這段時間一定是最難忘的時刻。

教練翁瑞苓、曾和文表示，學生在暑假期間每天早上8點開始練習到12點，除了體能、基礎訓練外，更找來學長姊打友誼賽拉高強度。帶這支球隊並非一件容易的事，更重要的是小朋友的心情，因為一句話、比賽調度都容易影響他們心情，「從班上表演、期中考成績、人際關係都要管」，身為球隊教練責無旁貸。

校方表示，民生國小巧固球隊1993年成軍，球員不負眾望的將冠軍留在台灣，是北市榮耀，更讓世界看到台灣巧固球隊的實力，相信不久將來，該隊一定能爭取更多機會，代表北市和台灣參加國際賽事，持續讓台灣巧固球運動發光發熱。

巧固球 北市 女生

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