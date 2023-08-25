足球／強吻女球員嘴 西班牙足協主席將引咎辭職

媒體今天報導，西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯因在女足世界盃決賽頒獎典禮上，強行親吻西班牙隊一名女球員的嘴，而受到足球界和社會各界嚴厲譴責，他將引咎辭職。

根據多家媒體報導，現年46歲的盧比亞雷斯（Luis Rubiales）明天將在特別大會上辭去西班牙足球協會主席一職。

西班牙女足隊20日在雪梨舉行的決賽以1比0擊敗英格蘭後，盧比亞雷斯在發金牌給球員時，嘴對嘴親吻中場球員艾爾莫索（Jennifer Hermoso）。在觀戰時，他還抓住他的胯下，做出勝利手勢。

西班牙足球協會沒有立即回應法新社的置評請求。

報導發布後不久，西班牙平等部部長孟蒂羅（IreneMontero）在社群媒體上寫道：「女性主義正在改變一切。」

盧比亞雷斯面臨前所未有的辭職壓力；連日來，他遭到西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、西班牙女足聯賽、西班牙男子足球甲級聯賽數個球會以及國際人士的批評。

本週稍早，盧比亞雷斯原本對此事件一笑置之，稱批評他的人是「白痴」。不過，他後來也發聲明致歉，依舊沒人埋單；總理桑傑士也稱道歉「根本不夠」。