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WWE／傳奇摔角手心臟病發享年36歲 巨石強森心碎發文

聯合新聞網／ 綜合報導
外耶特因心臟問題猝逝，享年36歲。 截圖自WWE官方推特
外耶特因心臟問題猝逝，享年36歲。 截圖自WWE官方推特

美國傳奇摔角選手外耶特（Bray Wyatt）今天傳除因心臟病猝逝，享年36歲，令眾多世界摔角迷感到不捨。WWE創意主管Triple H證實這項消息，巨石強森也發文表達哀悼。

外耶特本名羅通達（Windham Lawrence Rotunda）他出生於摔角世家，職業生涯共得到5座冠軍。據外媒《Fightful》報導，外耶特今年2月罹患新冠肺炎，讓他原本就有的心臟問題更加惡化。Triple H表示，他接到外耶特父親的電話，外耶特是在24日去世，希望外界尊重隱私。

知名摔角手兼演員的巨石強森也發文寫道，「外耶特去世的消息讓我心碎，我對他和羅騰達家族充滿敬意和愛。我喜歡他的存在、宣傳和比賽方式。他非常獨特、很酷，還有難得的個性，這在瘋狂的職業摔角世界中很難被創造。」

WWE 巨石強森

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