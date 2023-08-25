射擊／拚奧運門票亞錦賽還有機會 協會113年辦選拔

台灣射擊隊目前累積3席巴黎奧運資格，中華民國射擊協會秘書長陳武田今天說，今年全項目亞錦賽和明年單項亞錦賽還有機會爭取奧運門票，明年4、5月擬辦選拔賽決定國手人選。

2023世界射擊錦標賽在亞塞拜然巴庫舉行，台灣射擊代表隊屢傳捷報，田家榛在女子25公尺手槍項目，靠著遞補獲得巴黎奧運席次，而42歲老將林怡君不僅在女子不定向飛靶摘金，還為台灣搶下奧運入場券，加上楊昆弼去年在世界飛靶錦標賽射下奧運門票，射擊代表隊累計3席巴黎奧運資格。

陳武田接受中央社記者訪問時表示，由於在各項錦標賽所取得奧運資格，屬於國家奧會的席位，依照慣例必須再舉行選拔賽挑選出近況最佳的選手，但為獎勵幫助台灣搶下奧運門票的選手，屆時選拔賽將給予加分。

陳武田透露，接下來包括今年10月下旬亞洲全項目射擊錦標賽以及明年亞洲單項錦標賽在內，預計還有4、5場比賽還有機會爭取奧運門票，「只有亞洲選手才能參加，機會更大」。

在確定錦標賽所獲得奧運席位後，陳武田表示，預計明年4、5月舉辦國手選拔賽決定人選，目前協會已在8月初將選拔辦法送至體育署，等待體育署核定。