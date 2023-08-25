克里夫蘭女網／擊敗美日組合 詹皓晴和墨國搭檔晉女雙4強

台灣女網好手詹皓晴和墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos）今天在WTA克里夫蘭女網賽8強，以4比6、7比6、10比3擊敗美日組合，順利闖進最終4強。

克里夫蘭女網賽屬於國際女子網球協會（WTA）250分等級的賽事，也是下週美國網球公開賽開打前的最後一場硬地暖身賽。

詹皓晴和奧爾摩斯這場8強賽好事多磨，雙方在前2盤打完後就因為天氣因素中斷比賽，延後到今天才完賽。

前2盤雙方各取1勝，詹皓晴和奧爾摩斯在補賽中的第3盤搶十大戰很快就進入狀況，在前5分雙方都互保的情況下，詹皓晴和奧爾摩斯隨即展開攻勢順利連破對手2個發球分後又順利連保2分發球分，一下就將比分擴大到7比2的領先。

接下來詹皓晴和奧爾摩斯又破了對手1個發球分後，很快取得9比3的6個賽末點，「台墨組合」也沒有浪費時間直接拿下，順利擊敗日本二宮真琴和美國的桑塔瑪麗亞（Sabrina Santamaria）組合。

詹皓晴和奧爾摩斯4強的對手將是大會第2種子美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）和澳洲選手培瑞斯（Ellen Perez）組合，雙方才剛在上週的辛辛那提女網賽4強首度交鋒，當時馬蒂內茲和培瑞斯以2比1的盤數獲勝。