美網／許育修拍落前世界18名 距首張會內賽門票差一勝

日前才剛在成都世大運為我國拿下3金的男子網球好手許育修，本周征戰美網會外賽傳來連勝捷報，在今天的第二輪賽事中，許育修面對第20種子的法國好手佩爾（Benoit Paire），最終在苦戰3盤後以6：3、3：6、7：5勝出，距離會內賽門票僅差最後一勝。

目前男單世界排名第237名的許育修，今年初在澳網完成大滿貫會內賽初體驗，儘管在首輪就止步，但依舊是生涯的重大突破，而在世大運奪下3金成績後，他也隨即回到職業賽場上為美網備戰，並且在今天的會外賽第二輪賽事遭遇過去世界排名曾來到第18名的法國34歲好手佩爾。

面對老經驗的佩爾，許育修在首盤開賽後就率先破發，並一度取得3：0領先，儘管佩爾在第7局也回敬破發，但許育修第8局馬上還以顏色，並在第9局保發後以6：3先下一城。

第二盤佩爾以6：3扳平戰局後，雙方在決勝盤展開激烈的拉鋸戰，在前11局賽事中都未能有人破發，不過關鍵第12局許育修把握住個人該盤的第二個破發機會，成功拍落佩爾，以7：5挺進到會外賽第3輪，只要再拿一勝就能搶下會內賽門票；而許育修最終輪的對手將是世界排名第373名的美國20歲小將梅奧（Aiden Mayo）。