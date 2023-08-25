羽球世錦賽／戴資穎連8屆晉8強 王子維也創生涯紀錄

我國羽球一姊戴資穎今天凌晨在丹麥哥本哈根舉行的羽球世錦賽女單16強賽中，遭遇世界排名第12名的泰國好手蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），最終僅花39分鐘就以21：18、21：17直落二取勝，完成連續8屆參賽都打進8強的紀錄。

從2011年首度挑戰世錦賽至今，戴資穎除了第一年於首輪退賽外，接下來7屆賽事都至少打進到8強賽，且近兩屆還分別拿下銀牌與銅牌，而今年在一路過關斬將後，戴資穎今天在16強賽遭遇生涯過去5度對戰拿下4勝的泰國好手蓬帕威。

前一次交手已經是2020年年終賽分組賽時的戴資穎與蓬帕威，今天再度碰頭戴資穎依舊佔據優勢，在首局前段一度落後的情況下，戴資穎在局中熱機完畢後隨即拉開領先差距，以21：18先下一城，第二局也在12：12後打出3：0攻勢擺脫對手糾纏，最終在比賽第39分鐘以21：17搶下勝利。

而戴資穎在挺進到8強後，將在明天凌晨遭遇西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），雙方生涯前19次交手戴資穎拿下10勝，不過今年6月在印尼公開賽就是由馬琳拿下勝利。

至於在男單賽場上，我國一哥周天成今天強碰世界球王丹麥安賽龍，最終以13：21、19：21止步於16強，而「羽球王子」王子維則是在與世界排名第6名的中國大陸李詩灃之戰，以21：15、21：14勝出，不僅拿下生涯對戰首勝，也是個人首度闖進世錦賽8強賽，與戴資穎成為8強賽唯二台將。