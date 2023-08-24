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羽球世錦賽／麟洋配16強落馬 楊肉盧也不敵大陸組合

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「麟洋配」王齊麟（左）、李洋。圖／Badminton Photo提供（資料照）
「麟洋配」王齊麟（左）、李洋。圖／Badminton Photo提供（資料照）

在丹麥哥本哈根舉行的羽球世錦賽今天進行16強賽，其中在男雙賽事中我國組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯、「麟洋配」王齊麟／李洋相繼落馬，其中王齊麟／李洋面對男雙第四種子的馬來西亞謝定峰／蘇偉譯，在首局前段一度領先的情況下，最終遭逆轉以16：21、18：21直落二敗下陣來。

今年狀況持續回升的麟洋配，在日本公開賽拿下近兩年首冠後，澳洲公開賽也闖進到4強賽，表現依舊搶眼，本周征戰世錦賽，兩人在32強賽先是力挫日本組合後，今天面對大馬組合謝定峰／蘇偉譯卻陷入苦戰。

首局前段麟洋配還一路領先，並在局中取得13：6的大幅領先優勢，不過接下來大馬組合展開猛烈反撲，打出一波15：3的攻勢逆轉戰局，以21：16先下一城。

第二局雙方則是有來有往，麟洋配在局中還一度追到12：12平手，但下半局大馬組合打出更佳的穩定性，最終以21：18勝出，挺進到8強賽。

至於男雙世界排名第15名的「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，則是遭遇中國大陸劉雨辰／歐烜屹，最終是以22：24、16：21敗下陣來，同樣止步於16強賽。

我國在男雙賽場上也僅剩下稍晚將接續登場的李哲輝／楊博軒，他們昨天在男雙32強賽爆冷擊敗印尼球王搭擋法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），16強賽將遭遇南韓徐承宰／姜敏赫。

麟洋配 世錦賽 楊肉盧

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