快訊

乳肉國小？4字校名掛門口「校友也看嘸」 網見正解笑翻：回不去了

賴品妤非第一次跌倒 醫師提醒勿輕忽「1病症」

射擊世錦賽／摘金又奪奧運門票 林怡君熱淚感謝家人團隊

中央社／ 台北24日電

台灣女子不定向飛靶射擊好手林怡君今天在亞塞拜然巴庫射擊世錦賽一路闖進決賽，最終以40分摘金並順利取得巴黎奧運參賽門票，賽後她也熱淚盈眶感謝家人和團隊。

42歲的林怡君今天在女子不定向飛靶資格賽先靠著加射晉級決賽，接著一路過關斬將擊敗對手摘金，她也是本屆射擊世錦賽繼田家榛後，第2個拿下奧運門票的台灣神射手。

這是林怡君生涯在射擊世錦賽所拿下的第3面獎牌，她曾在2001年世錦賽雙不定飛靶摘銀，隔年則勇奪金牌，這次是她暌違21年後再次於世錦賽登頂稱后。

林怡君賽後感動落淚紅了眼眶，也隨即跟在旁觀戰且已取得巴黎奧運門票的楊昆弼說了句：「一起去巴黎吧。」在接受大會訪問時頻頻拭淚的說：「我真的很興奮也很開心，但最想感謝的就是我的老公、教練以及團隊。」

台灣目前已取得巴黎奧運參賽資格的選手，包括射擊男子不定向飛靶好手楊昆弼、田徑男子跳遠林昱堂、田徑男子400公尺跨欄彭名揚、游泳男子200公尺蝶式王冠閎、射擊女子25公尺手槍田家榛、射擊女子不定向飛靶林怡君等6人。

林怡君在資格賽5回合當中射下119分，和其他4人並列第4，依規定得靠加射分勝負，林怡君經過加射後驚險以第6名壓線晉級決賽。

決賽輪6名選手將先進行25發激戰，分數最低的先淘汰，隨後每5發淘汰1人，40發後剩下最後2人進行10發的金牌戰。

狀態出色的林怡君一路挺進金牌戰，對手前2發就意外失手，反觀林怡君在首發失準後連續命中8發，順利逆轉摘金。

林怡君 世錦賽 田家榛

延伸閱讀

射擊世錦賽／林怡君奪生涯第2金 獲我國第6張奧運門票

羽球／葉宏蔚、李佳馨錯過3個賽末點 世錦賽止步16強

NBA／詹皇、KD、柯瑞夢幻組合成真？巴黎奧運將是最後機會

NBA／巴哈馬三劍客合砍52分率隊晉級 阿根廷無緣巴黎奧運

相關新聞

射擊世錦賽／林怡君奪生涯第2金 獲我國第6張奧運門票

我國射擊老將林怡君，今天在亞塞拜然巴庫舉行的射擊世錦賽中，於女子不定向飛靶挺進到決賽，最終也以命中40個泥盤搶下金牌，在...

網球／這屆拉沃盃沒Big4了 知名記者評星度史上最弱

第六屆拉沃盃男子網球賽（Laver Cup）即將開打，名單也在近期正式公布，去年因「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）而催生四大天王齊聚一堂的榮景，翻閱今年的參賽名單，頓時顯得星光黯淡。

足球／西班牙足協主席強吻女球星嘴 FIFA啟動紀律處分程序

西班牙上週末奪下世界盃女子足球賽冠軍盃後，西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯親吻球星艾爾莫索的嘴慶祝，國際足球總會今天對盧...

足球／西班牙歐盟高官讚女足隊失言 性別歧視風波火上加油

西班牙女子足球隊20日於世界盃奪得冠軍，即便舉國歡慶，表達歡喜的方式卻引來不少性別歧視爭議，特別是西班牙籍歐洲聯盟對外事...

撞球亞錦賽／趙豐邦重出江湖 柯秉逸、周婕妤喊話留冠

台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽暌違3年再度舉辦，今年賽事不僅首度列入世界排名積分，也將組別從男、女子組再增加青少男、女...

羽球世錦賽／李哲輝、楊博軒退球王 攜手麟洋配晉16強

我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天凌晨在丹麥哥本哈根舉行的世界羽球錦標賽32強賽中，迎戰世界排名第18名的日本對手古...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦