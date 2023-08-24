射擊世錦賽／摘金又奪奧運門票 林怡君熱淚感謝家人團隊

台灣女子不定向飛靶射擊好手林怡君今天在亞塞拜然巴庫射擊世錦賽一路闖進決賽，最終以40分摘金並順利取得巴黎奧運參賽門票，賽後她也熱淚盈眶感謝家人和團隊。

42歲的林怡君今天在女子不定向飛靶資格賽先靠著加射晉級決賽，接著一路過關斬將擊敗對手摘金，她也是本屆射擊世錦賽繼田家榛後，第2個拿下奧運門票的台灣神射手。

這是林怡君生涯在射擊世錦賽所拿下的第3面獎牌，她曾在2001年世錦賽雙不定飛靶摘銀，隔年則勇奪金牌，這次是她暌違21年後再次於世錦賽登頂稱后。

林怡君賽後感動落淚紅了眼眶，也隨即跟在旁觀戰且已取得巴黎奧運門票的楊昆弼說了句：「一起去巴黎吧。」在接受大會訪問時頻頻拭淚的說：「我真的很興奮也很開心，但最想感謝的就是我的老公、教練以及團隊。」

台灣目前已取得巴黎奧運參賽資格的選手，包括射擊男子不定向飛靶好手楊昆弼、田徑男子跳遠林昱堂、田徑男子400公尺跨欄彭名揚、游泳男子200公尺蝶式王冠閎、射擊女子25公尺手槍田家榛、射擊女子不定向飛靶林怡君等6人。

林怡君在資格賽5回合當中射下119分，和其他4人並列第4，依規定得靠加射分勝負，林怡君經過加射後驚險以第6名壓線晉級決賽。

決賽輪6名選手將先進行25發激戰，分數最低的先淘汰，隨後每5發淘汰1人，40發後剩下最後2人進行10發的金牌戰。

狀態出色的林怡君一路挺進金牌戰，對手前2發就意外失手，反觀林怡君在首發失準後連續命中8發，順利逆轉摘金。