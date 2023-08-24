足球／西班牙足協主席強吻女球星嘴 FIFA啟動紀律處分程序

西班牙上週末奪下世界盃女子足球賽冠軍盃後，西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯親吻球星艾爾莫索的嘴慶祝，國際足球總會今天對盧比亞雷斯啟動紀律處分程序。

法新社報導，國際足球總會（FIFA）在聲明中表示：「FIFA紀律委員會今天通知西班牙皇家足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales），將就決賽期間發生的事件對他啟動紀律處分程序。」

FIFA表示，這一事件「可能構成違反FIFA紀律守則第13條第1款和第2款」。

艾爾莫索（Jenni Hermoso）昨天與西班牙女足工會Futpro發表聯合聲明，呼籲對盧比亞雷斯採取行動。

聲明指出：「我們正在努力確保我們所看到的此類行為絕對無法逃過懲罰、會遭到制裁，並且採取能夠起示範作用的措施來保護女足球員，免於受到我們認為不可接受的行為影響。」

西班牙女子足球甲級聯賽（Liga F）也呼籲開除盧比亞雷斯。

現年46歲的盧比亞雷斯一開始攻擊批評他的人，不過最終還是發表道歉聲明，但批評聲浪沒有因此退燒。