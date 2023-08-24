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足球／西班牙足協主席強吻女球星嘴 FIFA啟動紀律處分程序

中央社／ 洛桑24日綜合外電報導
西國足協主席盧比亞雷斯在頒獎典禮上激動地親吻球星艾爾莫索的嘴。 法新社
西國足協主席盧比亞雷斯在頒獎典禮上激動地親吻球星艾爾莫索的嘴。 法新社

西班牙上週末奪下世界盃女子足球賽冠軍盃後，西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯親吻球星艾爾莫索的嘴慶祝，國際足球總會今天對盧比亞雷斯啟動紀律處分程序。

法新社報導，國際足球總會（FIFA）在聲明中表示：「FIFA紀律委員會今天通知西班牙皇家足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales），將就決賽期間發生的事件對他啟動紀律處分程序。」

FIFA表示，這一事件「可能構成違反FIFA紀律守則第13條第1款和第2款」。

艾爾莫索（Jenni Hermoso）昨天與西班牙女足工會Futpro發表聯合聲明，呼籲對盧比亞雷斯採取行動。

聲明指出：「我們正在努力確保我們所看到的此類行為絕對無法逃過懲罰、會遭到制裁，並且採取能夠起示範作用的措施來保護女足球員，免於受到我們認為不可接受的行為影響。」

西班牙女子足球甲級聯賽（Liga F）也呼籲開除盧比亞雷斯。

現年46歲的盧比亞雷斯一開始攻擊批評他的人，不過最終還是發表道歉聲明，但批評聲浪沒有因此退燒。

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