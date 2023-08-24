射擊世錦賽／林怡君奪生涯第2金 獲我國第6張奧運門票

我國射擊老將林怡君，今天在亞塞拜然巴庫舉行的射擊世錦賽中，於女子不定向飛靶挺進到決賽，最終也以命中40個泥盤搶下金牌，在前4名就能取得巴黎奧運門票的情況下，林怡君也為我國搶下第6個奧運參賽席次，也是第3個射擊席次。

曾4度代表我國站上奧運舞台的林怡君，今年再度以奪取巴黎奧運資格為目標，而本周在在亞塞拜然巴庫舉行的射擊世錦賽中，林怡君在預賽5回合射完後，以命中119個泥盤排名第6名晉級到決賽。

在這次世錦賽將釋出4個奧運名額的情況下，加上晉級決賽的6名選中，義大利羅西（Jessica Rossi）已經在日前的歐洲運動會中取得奧運門票，讓林怡君的競爭對手僅剩下4人。

而決賽林怡君雖然開賽後一度連錯過兩個泥盤，但接下來她也展現高度專注力，一度連續命中13個泥盤，排名一口氣衝上前兩名，在進入淘汰階段後，林怡君也已經確定巴黎奧運門票到手，最終林怡君也與羅西一路拉鋸，雙方在45個泥盤射完後戰成36：36平手，最終林怡君也以40：39擊敗羅西，拿下金牌。

這一面金牌也是林怡君個人生涯第2面世錦賽金牌，第一面個人賽獎牌，世錦賽生涯累積拿下2金、1銀，而林怡君也為我國搶下第6個巴黎奧運參賽席次，其中3個射擊席次分別由楊昆弼、田家榛和林怡君拿下，另外3個席次則分別為田徑男子跳遠林昱堂、男子400公尺跨欄彭名揚與游泳王冠閎。